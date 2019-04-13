МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Він нікому не дасть красти!" Мама Зеленського дала нове інтерв'ю: відео

10.8тЧитати матеріал російською

Мама кандидата в президенти Володимира Зеленського Римма запевнила, що її син зможе освоїтися в політиці і нікому не дозволить красти.

Таку заяву вона зробила журналістам "Громадського", зізнавшись, що в родині Зеленського відмовляли від участі в виборах: "Він радився з нами, але ми сказали, що не потрібно йти туди. Це бруд. Суцільний".

При цьому жінка підкреслила, що поважає вибір сина, висловивши впевненість у тому, що він в разі перемоги навчиться бути президентом, оскільки має досвід управління великою компанією.

Новини
"Там є шанс": Сироїд пояснила феномен Зеленського

"Він нікому не дасть красти!" Мама Зеленського дала нове інтерв'ю: відео

"Йому 41 рік, він доросла людина. Він так вирішив, це його вибір. Він не був в політиці, може не знає всього, що треба. Але якщо людина хоче, вона може навчитися. Свою компанію він створив сам, там майже 500 осіб. Значить він вміє працювати з людьми і керувати. Я знаю одне: він не буде красти і не дасть нікому красти. у нас сім'я була скромна, ми жили дуже скромно. Він виховувався в звичайній робітничій сім'ї", — сказала Римма Зеленська.

За її словами, у Володимира є шанси перемогти на виборах: "Якщо не буде фальсифікацій, не зробить їх сам Порошенко, то може бути щось і змінитися..."

Нагадаємо, раніше мама Зеленського заявила, що їй важко дивитися, як на Володимира ллють бруд опоненти. Вона запевнила, що син має чітке уявлення про майбутнє України і бажає країні кращого життя.

"Він нікому не дасть красти!" Мама Зеленського дала нове інтерв'ю: відео
"Він нікому не дасть красти!" Мама Зеленського дала нове інтерв'ю: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
148
46
Смішно
11
Цікаво
10
Сумно
40
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Степчин Олег
Степчин Олег
Никому не даст - сам справиться!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Астахов Александр
Астахов Александр
Нє, ну йе ж по ньому видно - він нікому не дасть красти У СЕБЕ. А в Україні такий президент вже був - пам’ятаєте, Янукович його прізвище...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Команчо Горослав
Команчо Горослав
Все - ПИЗДЕЦ!!! Начинаем сначала, с ПЕРВОГО тура!!! И кандидатов в этом туре будет только два - Сам "милашка" и его героическая маманя!!!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки