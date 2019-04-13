"Він нікому не дасть красти!" Мама Зеленського дала нове інтерв'ю: відео

Мама кандидата в президенти Володимира Зеленського Римма запевнила, що її син зможе освоїтися в політиці і нікому не дозволить красти.

Таку заяву вона зробила журналістам "Громадського", зізнавшись, що в родині Зеленського відмовляли від участі в виборах: "Він радився з нами, але ми сказали, що не потрібно йти туди. Це бруд. Суцільний".

При цьому жінка підкреслила, що поважає вибір сина, висловивши впевненість у тому, що він в разі перемоги навчиться бути президентом, оскільки має досвід управління великою компанією.

"Йому 41 рік, він доросла людина. Він так вирішив, це його вибір. Він не був в політиці, може не знає всього, що треба. Але якщо людина хоче, вона може навчитися. Свою компанію він створив сам, там майже 500 осіб. Значить він вміє працювати з людьми і керувати. Я знаю одне: він не буде красти і не дасть нікому красти. у нас сім'я була скромна, ми жили дуже скромно. Він виховувався в звичайній робітничій сім'ї", — сказала Римма Зеленська.

За її словами, у Володимира є шанси перемогти на виборах: "Якщо не буде фальсифікацій, не зробить їх сам Порошенко, то може бути щось і змінитися..."

Нагадаємо, раніше мама Зеленського заявила, що їй важко дивитися, як на Володимира ллють бруд опоненти. Вона запевнила, що син має чітке уявлення про майбутнє України і бажає країні кращого життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!