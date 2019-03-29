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Выборы президента Украины 2019

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Незаметно портят бюллетени: в Украине придумали изощренный способ фальсификации на выборах

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В Украине придумали новую хитрость, как испортить избирательные бюллетени на предстоящих выборах президента.

Так, в Тернопольскую область завезли партию перстней, на обратной стороне которых вмонтирована шариковая ручка. Об этом в Facebook написал глава Тернопольской областной госадминистрации Степан Барна.

Он также поделился снимками приспособлений. "За каждое кольцо до 18:00 31 марта 2019 года гарантируется награда", – подчеркнул Барна.

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Незаметно портят бюллетени: в Украине придумали изощренный способ фальсификации на выборах

Facebook Степан Барна

Незаметно портят бюллетени: в Украине придумали изощренный способ фальсификации на выборах

Facebook Степан Барна

При этом, пользователи обратили внимание на важный нюанс использования подобных украшений.

"Это можно сделать уже при подсчете голосов, а не в кабинке. Вот в чем прикол. У всех наблюдателей на глазах при подсчете голосов один из членов комиссии может поставить, например, незаметно еще одну галочку или перечеркнуть фамилию. Все, бюллетень недействительный. И никому не будет засчитан. Так подгоняются голоса. Уразумели?" – отметила в комментариях Валентина Манжура.

Незаметно портят бюллетени: в Украине придумали изощренный способ фальсификации на выборах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник министра внутренних дел Михаил Апостол заявил, что подарит уникальное издание Бучацкого Евангелия тому, кто сообщит о самом необычной попытке нарушить закон на выборах президента Украины.

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Персона
Степан Барна
Место
Украина
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