МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Непомітно псують бюлетені: в Україні вигадали витончений спосіб фальсифікації на виборах

1.2тЧитати матеріал російською

В Україні придумали нову хитрість, як зіпсувати виборчі бюлетені на майбутніх виборах президента.

Так, в Тернопільську область завезли партію перснів, на зворотному боці яких вмонтована кулькова ручка. Про це в Facebook написав голова Тернопільської обласної держадміністрації Степан Барна.

Він також поділився знімками пристосувань. "За кожне кільце до 18:00 31 березня 2019 року гарантується нагорода", – підкреслив Барна.

Новини
В Україні посилять покарання за фальсифікації на виборах
Непомітно псують бюлетені: в Україні вигадали витончений спосіб фальсифікації на виборах

Facebook Степан Барна

Непомітно псують бюлетені: в Україні вигадали витончений спосіб фальсифікації на виборах

Facebook Степан Барна

При цьому, користувачі звернули увагу на важливий нюанс використання подібних прикрас.

"Це можна зробити вже під час підрахунку голосів, а не в кабінці. Ось у чому прикол. У всіх спостерігачів на очах під час підрахунку голосів один із членів комісії може поставити, наприклад, непомітно ще одну галочку або перекреслити прізвище. Все, бюлетень недійсний. І нікому не буде зарахований. Так підганяються голоси. Зрозуміли? " – зазначила в коментарях Валентина Манжура.

Непомітно псують бюлетені: в Україні вигадали витончений спосіб фальсифікації на виборах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол заявив, що подарує унікальне видання Бучацького Євангелія того, хто повідомить про найбільш незвичайну спробу порушити закон на виборах президента України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Степан Барна
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
Революционное ноу-хау, однозначно. Надо патентовать, пока конкуренты не опередили. :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки