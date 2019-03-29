Непомітно псують бюлетені: в Україні вигадали витончений спосіб фальсифікації на виборах

В Україні придумали нову хитрість, як зіпсувати виборчі бюлетені на майбутніх виборах президента.

Так, в Тернопільську область завезли партію перснів, на зворотному боці яких вмонтована кулькова ручка. Про це в Facebook написав голова Тернопільської обласної держадміністрації Степан Барна.

Він також поділився знімками пристосувань. "За кожне кільце до 18:00 31 березня 2019 року гарантується нагорода", – підкреслив Барна.

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Facebook Степан Барна

Facebook Степан Барна

При цьому, користувачі звернули увагу на важливий нюанс використання подібних прикрас.

"Це можна зробити вже під час підрахунку голосів, а не в кабінці. Ось у чому прикол. У всіх спостерігачів на очах під час підрахунку голосів один із членів комісії може поставити, наприклад, непомітно ще одну галочку або перекреслити прізвище. Все, бюлетень недійсний. І нікому не буде зарахований. Так підганяються голоси. Зрозуміли? " – зазначила в коментарях Валентина Манжура.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол заявив, що подарує унікальне видання Бучацького Євангелія того, хто повідомить про найбільш незвичайну спробу порушити закон на виборах президента України.

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