МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не нужно шоу и трюков": Тимошенко жестко прошлась по Зеленскому

3.8тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Батьківщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко жестко прошлась по своему оппоненту Владимиру Зеленскому.

Во время эфира "Право на владу" Тимошенко намекнула, что общество якобы не нуждается в таком президенте, как Зеленский. При этом прямо фамилию актера она не назвала.

"Люди хотят иметь надежду. Но не в шоу и трюки. Не в выходки, которые могут посмешить людей. Люди ожидают реальных программ и стратегий", — заявила Тимошенко.

Новости
"Ему придется ответить": Аваков выступил с громким заявлением о Зеленском
"Не нужно шоу и трюков": Тимошенко жестко прошлась по Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский рассказал, как намерен решить вопросы с оккупированными Крымом и Донбассом, высказавшись о переговорах с Россией.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Юлия ТимошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
20
19
Смешно
6
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кушнірук Тарас
Кушнірук Тарас
Дуже дивний рейтинг Зе, з усіх знайомих його підтримують одиниці і то на голосувати вони не підуть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pooh Vini
Pooh Vini
Хоть в чем то старушка не припиздела
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения