"Не нужно шоу и трюков": Тимошенко жестко прошлась по Зеленскому

Лидер партии "Батьківщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко жестко прошлась по своему оппоненту Владимиру Зеленскому.

Во время эфира "Право на владу" Тимошенко намекнула, что общество якобы не нуждается в таком президенте, как Зеленский. При этом прямо фамилию актера она не назвала.

"Люди хотят иметь надежду. Но не в шоу и трюки. Не в выходки, которые могут посмешить людей. Люди ожидают реальных программ и стратегий", — заявила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский рассказал, как намерен решить вопросы с оккупированными Крымом и Донбассом, высказавшись о переговорах с Россией.

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