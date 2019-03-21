"Не потрібно шоу і трюків": Тимошенко жорстко пройшлася по Зеленському

Лідер партії "Батьківщина" і кандидат у президенти України Юлія Тимошенко жорстко пройшлася по своєму опоненту Володимиру Зеленському.

Під час ефіру "Право на владу" Тимошенко натякнула, що суспільство нібито не потребує такого президента, як Зеленський. При цьому прямо прізвище актора вона не назвала.

"Люди хочуть мати надію. Але не в шоу і трюки. Не в витівки, які можуть посмішити людей. Люди очікують реальних програм і стратегій", — заявила Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський розповів, як має намір вирішити питання з окупованими Кримом і Донбасом, висловившись про переговори з Росією.

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