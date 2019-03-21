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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не потрібно шоу і трюків": Тимошенко жорстко пройшлася по Зеленському

3.8тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Батьківщина" і кандидат у президенти України Юлія Тимошенко жорстко пройшлася по своєму опоненту Володимиру Зеленському.

Під час ефіру "Право на владу" Тимошенко натякнула, що суспільство нібито не потребує такого президента, як Зеленський. При цьому прямо прізвище актора вона не назвала.

"Люди хочуть мати надію. Але не в шоу і трюки. Не в витівки, які можуть посмішити людей. Люди очікують реальних програм і стратегій", — заявила Тимошенко.

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"Не потрібно шоу і трюків": Тимошенко жорстко пройшлася по Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський розповів, як має намір вирішити питання з окупованими Кримом і Донбасом, висловившись про переговори з Росією.

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Особи
Юлія ТимошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Кушнірук Тарас
Кушнірук Тарас
Дуже дивний рейтинг Зе, з усіх знайомих його підтримують одиниці і то на голосувати вони не підуть
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Pooh Vini
Pooh Vini
Хоть в чем то старушка не припиздела
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