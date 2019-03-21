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Выборы президента Украины 2019

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"Нужно говорить с РФ и прекратить стрелять!" Зеленский рассказал, как решит вопрос с Крымом и Донбассом

8.1тЧитать материал на украинском

С Российской Федерацией придется вести переговоры, чтобы прекратить стрельбу на Донбассе.

Об этом в интервью с журналистами ведущих западных СМИ заявил кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что "это самый главный и тревожный вопрос".

"Мы больше не хотим войны, и мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все, чтобы прекратили умирать наши люди. Нужно прекратить огонь прежде всего, просто прекратить стрелять!", - сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Зеленский подчеркнул, что необходимо вернуть все территории Украины под контроль Киева.

"Мы все хотим и будем бороться до тех пор, пока не вернем все наши территории, потому что это – наш суверенитет, это наша независимость, это наша страна, мы сюда никого с такими целями не приглашали. Это наш дом, поэтому дом наш мы будем защищать. У нас очень сложная ситуация, у нас катастрофически сложные соседи".

По словам кандидата, он видит решение ситуации во введении миротворцев:

"Спасибо западным партнерам и появлению Минских договоренностей – они не работают. Мы с Куртом Волкером говорили - надо расширять стол, приглашать Великобританию и США. Да, никуда не уйдешь, конечно же, нужно говорить с представителями Российской Федерации. Мне нравятся планы Волкера: на линию разграничения заходят миротворцы, в маленькие города и села, а затем переходят в Луганск и Донецк, и тогда хотя бы есть прекращение огня".

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На уточняющий вопрос, что конкретно бы сделал он как президент, чего не делает нынешняя администрация, Зеленский заявил, что "вел бы переговоры":

"Нужно просто это прекратить максимально, как только можно, вот и все. Я вам это говорю по-человечески".

Кандидат в президенты рассказал на какие уступки точно не пойдет.

"Мы не продаем людей и территории. Не продаем, не меняем, мы это не обсуждаем вообще!" - сказал он, уточнив, что сюда входят, как оккупированные территории Донбасса, так и Крыма.

"Мы не уступаем Крым, это наша территория, это наша земля! Никакого компромисса не может быть, это наша земля!" - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что ради освобождения Донбасса и Крыма готов идти на языковые компромиссы.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
войнаВыборы 2019Выборы Президентавыборы в Украине
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Лісовий Степан
Лісовий Степан
Ну ,просто,сказочньій долбоеб!
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
и это дебил метит в президенты воюющей страны. Господи, да пусть минет нас чаша сия.
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semenovich semen
semenovich semen
Если блаЗЕнь Зеленский случайно станет президентом Украины, то инаугурацию ему придётся проводить в Ростове.
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