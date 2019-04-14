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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не дай Бог його виберуть!" Порошенко пояснив можливе об'єднання із Зеленським

9.2тЧитати матеріал російською

Українські народні депутати розглядатимуть питання створення коаліції з Володимиром Зеленським після того, як почують реальні пропозиції від цього кандидата на пост президента.

Однак поки Зеленський своїх планів не розкриває. Таким чином кандидат і чинний президент України Петро Порошенко під час дебатів 14 квітня на НСК "Олімпійський" відповів на питання про те, чи буде він або його політсила співпрацювати із Зеленським у разі його перемоги на виборах.

Порошенко підкреслив, що, за станом на 14:40, Зеленський на дебатах так і не з'явився.

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Дебати на НСК "Олімпійський"

Дебати на НСК "Олімпійський"

Скріншот

"Має розповісти, як він (Зеленський. – Ред.) бачить європейську та північноатлантичну інтеграцію, як він бачить перші напрямки реформ і продовження реформ президента Порошенка, якщо, не дай Бог, він буде обраний, але це вибір українського народу і я буду його поважати", – підкреслив президент.

Дебати на НСК "Олімпійський"

Дебати на НСК "Олімпійський"

Скріншот

Порошенко заявив, що його турбує зупинка європейської інтеграції та інтеграції в НАТО, для того, щоб знову піти на референдум, запропонований Зеленським.

"Народ визначився. Народ має більше половини підтримки НАТО і майже дві третини підтримки ЄС. Я вважаю, що це свідоме відтягування нашої дороги по поверненню до сім'ї європейських народів", – повідомив Порошенко.

Він звернув увагу, що референдум буде, але коли питання поставлять предметно, оскільки вступ до ЄС неможливий без референдуму.

Дебати на НСК "Олімпійський"

Дебати на НСК "Олімпійський"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський запропонував провести референдум перед вирішенням питання про вступ України в НАТО і Європейський Союз.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Gabor Istvan
Gabor Istvan
перед референдумом по євроколгоспу необхідно провести роботу по інформуванню громадян, чим насправді є той помийник. потрібна не ПРОПАГАНДА, як там все добре, а саме ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕАЛЬНИЙ СТАН РЕЧЕЙ. тоді й побачимо рівень "підтримки".
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Алкаш просто в истерике...Уже не знает как свою шкуру спасти)
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
(Парашоботам не читать,бо пукани можуть не витримать!)
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