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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Названо время объявления первых результатов экзит-пола во втором туре

1.8тЧитать материал на украинском

Первые результаты национального экзит-пола после второго тура президентских выборов в Украине будут обнародованы в 20:00 21 апреля.

Об этом на брифинге заявила директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, отметив, что принцип будет аналогичным с первым туром, передает УП.

"Расписание будет таким же, как и было. В 14 часов мы собираем журналистов и будем рассказывать о том, как проходит экзит-пол. Первая подача будет в 20 часов по состоянию на 18.00. Второй экзит-пол — в 22:00", — рассказала Бекешкина.

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Выборы в Украине

Выборы в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

Пятерка лидеров:

  • Владимир Зеленский — 30,24% (5 713 825 голосов)

  • Петр Порошенко — 15,95% (3 014 523 голоса)

  • Юлия Тимошенко — 13,40% (2 532 230 голосов)

  • Юрий Бойко — 11,67% (2 205 974 голоса)

  • Анатолий Гриценко — 6,91% (1 306 411 голосов)

Так, лидерами президентской гонки стали Зеленский и Порошенко, но Тимошенко также может попасть во второй тур: в ЦИК назвали условие.

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