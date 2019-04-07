Тимошенко может попасть во второй тур: в ЦИК назвали условие

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко могут отказаться от участия в выборах до конца 7 апреля.

В этом случае во второй тур проходит Юлия Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре, сообщила "Українським новинам" член Центральной избирательной комиссии Светлана Кустова.

"В соответствии с утвержденным календарным планом обращение с заявлением об отказе от баллотирования разрешается до 7 апреля включительно, а решение об отмене принимается ЦИКом до 8 апреля включительно", - отметила она.

Юлия Тимошенко Пресс-служба "Батьківщини"

Кустова пояснила процедуру: если вышедший во второй тур кандидат отказывается от баллотирования, то вместо него в бюллетень включается следующий получивший наибольшее количество голосов кандидат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

Пятерка лидеров выглядит так:

Владимир Зеленский – 30,24% (5713825 голосов)

Петр Порошенко – 15,95% (3014523 голоса)

Юлия Тимошенко – 13,40% (2532230 голосов)

Юрий Бойко – 11,67% (2205974 голоса)

Анатолий Гриценко – 6,91% (1306411 голосов)

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