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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трамп названьями богатеет, или Американская правда: последние новости

Трамп хочет переименовать озеро Онтарио в озеро Америка
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1. Как сейчас сообщают, еще в прошлом месяце директор ЦРУ Рэтклифф отмеотил, что продолжительность жизни российского солдата на передовой составляет менее 35 минут [собственно в июле речь шла о 20-30].

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2. На думку The New York Times, європейські дипломати вважають, що в найближчі зимові [???!!!] місяці може з'явитися можливість для укладення мирної угоди між Росією та Україною.

3. "Ми збираємося змінити назву озера Онтаріо на "Америка", й це набуде чинності негайно", – оголосив Трамп і невдовзі дійсно підписав указ щодо перейменування.

"Озеро Америка – це те, про що я думав вже тривалий час", – зізнався він в Овальному кабінеті, додавши:

"Тепер у нас є затока і є озеро. Тепер нам потрібен ще океан.

Тож, може, нам доведеться змінити й назву Атлантичного чи Тихого океану. Можливо, ми змінимо їх обидві".

[Прем’єр-міністр Канади Карні в цьому зв’язку нагадав, що назві озера понад 400 років – вона з’явилася задовго до утворення Канадської конфедерації та проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.

Він підкреслив: назва озера Онтаріо походить від слова "Ontari'io" мовою індіанського народу вендат, і це, зазначив Карні, цілком доречно, бо означає "озеро прекрасне, озеро велике".]

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