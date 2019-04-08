Названо час оголошення перших результатів екзит-полу в другому турі

Перші результати національного екзит-полу після другого туру президентських виборів в Україні будуть оприлюднені о 20:00 21 квітня.

Про це на брифінгу заявила директор фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, зазначивши, що принцип буде аналогічним із першим туром, передає "УП".

"Розклад буде таким само, як і був. О 14-й годині ми збираємо журналістів і будемо розповідати про те, як проходить екзит-пол. Перша подача буде о 20-й годині станом на 18.00. Другий екзит-пол — о 22:00", — розповіла Бекешкіна.

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України.

П'ятірка лідерів:

Володимир Зеленський — 30,24% (5 713 825 голосів)

Петро Порошенко — 15,95% (3 014 523 голоси)

Юлія Тимошенко — 13,40% (2 532 230 голосів)

Юрій Бойко — 11,67% (2 205 974 голоси)

Анатолій Гриценко — 6,91% (1 306 411 голосів)

Так, лідерами президентських перегонів стали Зеленський і Порошенко, але Тимошенко також може потрапити до другого туру: в ЦВК назвали умову.

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