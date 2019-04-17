Порошенко готовит обращение к ЦИК из-за дебатов: в чем суть

Команда президента Украины Петра Порошенко попросила у ЦИК перенести время проведения дебатов на "Общественном", чтобы он успел встретиться с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

Об этом во время брифинга заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, пишет ВВС."Представитель нашего кандидата в Центральной избирательной комиссии Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов", — рассказал он.

"Хотим так сформировать график 19 числа, чтобы Порошенко мог быть и на дебатах на стадионе, и принять участие в дебатах, которые предусмотрены действующим законодательством", — добавил он.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениями личности.

В "Олимпийском" добавили, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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