Дебаты Порошенко и Зеленского: украинцы "обвалили" сайт с билетами на "Олимпийский"

В среду, 17 апреля, утром возникли проблемы в работе сайта, на котором можно получить билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

В частности, при нажатии на кнопку "Получить билет" начинается загрузка и сайт зависает.

Часть пользователей жалуется, что у них эта интернет-страница не открывается вообще.

Отметим, что пропуска в фан-зону на дебаты кандидатов в президенты Украины можно получить совершенно бесплатно.

В команде Зеленского заявили, что нагрузка на сайт связана с огромным количеством желающих. Отмечается, что по состоянию на 11:00 17 апреля билеты забронировали 12 тысяч человек

На данный момент на "Олимпийском" устанавливают сцену. Скорее всего, будет поставлена еще одна такая же, поскольку кандидаты не могут договориться о том, где должна быть расположена зона для пришедших людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что его команда заключила трехстороннее соглашение с Зеленским и НСК "Олимпийский". При этом до сих пор стороны не договорились о точной дате проведения дебатов.

Однако в НСК и штабе Зеленского официально не подтвердили договоренность с командой Порошенко.

В "Олимпийском" в то же время добавили, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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