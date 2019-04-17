МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты Порошенко и Зеленского: украинцы "обвалили" сайт с билетами на "Олимпийский"

6.6тЧитать материал на украинском

В среду, 17 апреля, утром возникли проблемы в работе сайта, на котором можно получить билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

В частности, при нажатии на кнопку "Получить билет" начинается загрузка и сайт зависает.

Часть пользователей жалуется, что у них эта интернет-страница не открывается вообще.

Дебаты Порошенко и Зеленского: украинцы "обвалили" сайт с билетами на "Олимпийский"

Отметим, что пропуска в фан-зону на дебаты кандидатов в президенты Украины можно получить совершенно бесплатно.

Дебаты Порошенко и Зеленского: украинцы "обвалили" сайт с билетами на "Олимпийский"

В команде Зеленского заявили, что нагрузка на сайт связана с огромным количеством желающих. Отмечается, что по состоянию на 11:00 17 апреля билеты забронировали 12 тысяч человек

На данный момент на "Олимпийском" устанавливают сцену. Скорее всего, будет поставлена еще одна такая же, поскольку кандидаты не могут договориться о том, где должна быть расположена зона для пришедших людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко заявил, что его команда заключила трехстороннее соглашение с Зеленским и НСК "Олимпийский". При этом до сих пор стороны не договорились о точной дате проведения дебатов.

Однако в НСК и штабе Зеленского официально не подтвердили договоренность с командой Порошенко.

В "Олимпийском" в то же время добавили, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
13
45
Смешно
6
Интересно
4
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Два дебила будут развлекать ..70 000 идиотов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! (ПАРАШОБОТАМ НЕ читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
А кто выступать будет - "уральские пельмени"?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения