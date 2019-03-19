''Ми його дуже любимо'': Зеленський дав зрозуміти, кого призначить главою МЗС

Кандидат у президенти України і шоумен Володимир Зеленський натякнув, що в разі його перемоги міністром закордонних справ може стати екс-глава Міністерства фінансів Олександр Данилюк.

Про це він дав зрозуміти на зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями, пише "Інтерфакс-Україна". У заході брали участь керівники Європейської бізнес асоціації, Спілки українських підприємців і Американської торговельної палати.

"До речі, як вам, хороший міністр закордонних справ? Я просто питаю, просто цікаво", — запитав Зеленський, вказуючи на Данилюка.

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Також кандидат на посаду президента наголосив, що "Сашу (Данилюка. — Ред.) як міністра фінансів дуже любить". За словами Зеленського, в разі перемоги на виборах він "призначатиме сильну команду" на посади в СБУ, Генпрокуратуру та МЗС.

Однак офіційно підтвердити намір зробити Данилюка главою МЗС Зеленський відмовився. Сам же екс-міністр теж не коментував це питання і назвав себе незалежним радником Зеленського.

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Як писав OBOZREVATEL, кандидат у президенти України, шоумен і комік Володимир Зеленський заявив, що лише після виходу у другий тур президентських виборів представить основну п'ятірку своєї команди.

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