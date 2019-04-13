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"Мудро и опытно!" Украинцы оценили скандальный эфир с Порошенко и Зеленским

2.4тЧитать материал на украинском

Скандальный эфир "Право на владу" на "1+1" показал, что действующий глава государства Петр Порошенко является опытным дипломатом. При этом кандидат у президенты Владимир Зеленский также проявил характер.

Так считает большинство читателей , которые приняли участие в опросе. Вопрос звучал так: "Как вам эфир "Права на владу" с участием Порошенко и Зеленского?".

36% респондентов ответили так: "Браво, Порошенко! Это было выступление мудрого и опытного дипломата!". 22% считают, что "Зеленский ярко поставил на место Порошенко, бросив трубку в прямом эфире".

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"Мудро и опытно!" Украинцы оценили скандальный эфир с Порошенко и Зеленским

Еще 19% разочаровались в шоумене. "Как он собирается вести переговоры?" – возмутились они.

8% отметили, что Порошенко нужно было раньше проявлять твердость и публично идти на диалог.

"Мудро и опытно!" Украинцы оценили скандальный эфир с Порошенко и Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, соцсети бурно отреагировали на скандал в эфире "1+1". Пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали Порошенко, другим пришлась по душе манера Зеленского вести разговор.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы Президентателеканал 1+1
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Алхименков Геннадий
Алхименков Геннадий
Ярко поставил на место,бросив трубку... Охренеть.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
То есть, респонденты = украинцы??? Может тогда и про маму того, кто такое придумал можно утверждать, что по её детке это то де самое, что собака, брешет также?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Да, бросить трубку это прямо признак победы. Мачо да и только.
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