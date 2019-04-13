"Мудро и опытно!" Украинцы оценили скандальный эфир с Порошенко и Зеленским

Скандальный эфир "Право на владу" на "1+1" показал, что действующий глава государства Петр Порошенко является опытным дипломатом. При этом кандидат у президенты Владимир Зеленский также проявил характер.

Так считает большинство читателей , которые приняли участие в опросе. Вопрос звучал так: "Как вам эфир "Права на владу" с участием Порошенко и Зеленского?".

36% респондентов ответили так: "Браво, Порошенко! Это было выступление мудрого и опытного дипломата!". 22% считают, что "Зеленский ярко поставил на место Порошенко, бросив трубку в прямом эфире".

Еще 19% разочаровались в шоумене. "Как он собирается вести переговоры?" – возмутились они.

8% отметили, что Порошенко нужно было раньше проявлять твердость и публично идти на диалог.

Как сообщал OBOZREVATEL, соцсети бурно отреагировали на скандал в эфире "1+1". Пользователи разделились на два лагеря: одни поддержали Порошенко, другим пришлась по душе манера Зеленского вести разговор.

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