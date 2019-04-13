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Вибори президента України 2019

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"Мудро і досвідчено!" Українці оцінили скандальний ефір із Порошенком і Зеленським

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Скандальний ефір "Право на владу" на "1+1" показав, що чинний глава держави Петро Порошенко є досвідченим дипломатом. При цьому кандидат у президенти Володимир Зеленський також проявив характер.

Так вважає більшість читачів, які взяли участь в опитуванні. Питання звучало так: "Як вам ефір "Права на владу" за участю Порошенка і Зеленського?".

36% респондетов відповіли так: "Браво, Порошенко! Це був виступ мудрого і досвідченого дипломата!". 22% вважають, що "Зеленський яскраво поставив на місце Порошенка, кинувши трубку у прямому ефірі".

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"Мудро і досвідчено!" Українці оцінили скандальний ефір із Порошенком і Зеленським

Ще 19% розчарувалися через шоумена. "Як він збирається вести переговори?" – обурилися вони.

8% зазначили, що Порошенку потрібно було раніше виявляти твердість і публічно йти на діалог.

"Мудро і досвідчено!" Українці оцінили скандальний ефір із Порошенком і Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, соцмережі бурхливо відреагували на скандал в ефірі "1+1". Користувачі розділилися на два табори: одні підтримали Порошенка, іншим припала до душі манера Зеленського вести розмову.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы Президентателеканал 1 + 1
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Алхименков Геннадий
Алхименков Геннадий
Ярко поставил на место,бросив трубку... Охренеть.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
То есть, респонденты = украинцы??? Может тогда и про маму того, кто такое придумал можно утверждать, что по её детке это то де самое, что собака, брешет также?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Да, бросить трубку это прямо признак победы. Мачо да и только.
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