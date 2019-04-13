"Мудро і досвідчено!" Українці оцінили скандальний ефір із Порошенком і Зеленським

Скандальний ефір "Право на владу" на "1+1" показав, що чинний глава держави Петро Порошенко є досвідченим дипломатом. При цьому кандидат у президенти Володимир Зеленський також проявив характер.

Так вважає більшість читачів, які взяли участь в опитуванні. Питання звучало так: "Як вам ефір "Права на владу" за участю Порошенка і Зеленського?".

36% респондетов відповіли так: "Браво, Порошенко! Це був виступ мудрого і досвідченого дипломата!". 22% вважають, що "Зеленський яскраво поставив на місце Порошенка, кинувши трубку у прямому ефірі".

Ще 19% розчарувалися через шоумена. "Як він збирається вести переговори?" – обурилися вони.

8% зазначили, що Порошенку потрібно було раніше виявляти твердість і публічно йти на діалог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соцмережі бурхливо відреагували на скандал в ефірі "1+1". Користувачі розділилися на два табори: одні підтримали Порошенка, іншим припала до душі манера Зеленського вести розмову.

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