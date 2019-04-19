Миллионы людей "за бортом": названа ключевая проблема выборов в Украине

Почти 10 млн украинцев, находящихся за границей, не смогут принять участие во втором туре выборов президента Украины.

Об этом рассказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам государственного управления, общественный деятель Виолетта Москалу. По ее словам, проблема заключается в том, что на выборах будет работать лишь 101 заграничный участок, где смогут проголосовать не более 2% избирателей.

"Мы мониторили ситуацию, как организованы выборы в разных странах на разных континентах... В день выборов мы де-факто можем иметь за границей до 10 млн человек, которые там будут пребывать временно или на постоянном основании. Пропускная способность 101 участка – максимум на 2% граждан. А как 98% будут голосовать?" – подчеркнула Москалу.

По ее словам, в первом туре выборов президента на заграничные избирательные участки пришли 53 тыс. украинцев – 0,5% по отношению к тем людям, которые могли бы проголосовать.

"Мы мониторили первый тур, были случаи, когда люди вынуждены были ехать 200, 300, 500 км, чтобы проголосовать. Максимальное расстояние было 4000 км. Украинка в Африке из Кении ехала в Преторию, чтобы голосовать в Южноафриканской республике… Еще и по 4-5 часов в очередях выстаивают. Это абсолютно ненормально", – отметила эксперт.

"Речь идет о легитимности всего избирательного процесса, если почти треть избирателей за границей и 98% из них не могут голосовать в этих условиях", – добавила она.

Москалу считает, что Украине необходимо заимствовать опыт тех западных стран, где предусмотрена процедура голосования по почте: "США, например, не делают выборы за границей в консульствах или посольствах, поскольку они не являются избирательными участками. За границей можно голосовать по почте. Имеете месяц-полтора до выборов, есть прописанная процедура – там абсолютно все просто".

"Мы бы не успели ничего поменять на президентских выборах, но к следующим парламентским наша рабочая группа готовит законопроект, чтобы предложить процедуру голосования по почте. Мы будем обращаться к лидерам всех парламентских фракций, чтобы они проявили хотя бы каплю ответственности и конца сессии приняли эту процедуру. Чтобы на парламентских выборах мы имели не 53-55 тыс., а хотя бы 1,5-2 млн граждан, проголосовавших за границей", – рассказала общественный деятель.

Эксперт заявила о недопустимости ситуации, когда люди, ежегодно переводящие из-за рубежа в Украину миллиарды долларов, лишены права голоса.

telegraf.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинцы, живущие за рубежом, имели возможность голосовать в первом туре выборов президента Украины на 101 участке в 72 странах мира. 99 участков были созданы при посольствах и консульствах Украины, еще два при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины – в Демократической Республике Конго и в Косово.

Украинцы, которые постоянно проживают на территории России, могли проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии.

На зарубежных участках победил действующий глава государства Петр Порошенко (38,58%), на втором месте – Владимир Зеленский (26,14%), на третьем – Анатолий Гриценко (10%).

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