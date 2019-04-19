Мільйони людей "за бортом": названо ключову проблема виборів в Україні

Майже 10 млн українців, які перебувають за кордоном, не зможуть взяти участь у другому турі виборів президента України.

Про це розповіла в ефірі ObozTV експерт з питань державного управління, громадський діяч Віолетта Москалу. За її словами, проблема полягає в тому, що на виборах буде працювати лише 101 закордонна дільниця, де зможуть проголосувати не більше 2% виборців.

"Ми моніторили ситуацію, як організовані вибори в різних країнах на різних континентах... У день виборів ми де-факто можемо мати за кордоном до 10 млн осіб, які там будуть перебувати тимчасово або на постійній основі. Пропускна здатність 101 дільниці – максимум на 2% громадян. А як 98% будуть голосувати?" – підкреслила Москалу.

За її словами, в першому турі виборів президента на закордонні виборчі дільниці прийшли 53 тис. українців – 0,5% по відношенню до тих людей, які могли б проголосувати.

"Ми моніторили перший тур, були випадки, коли люди змушені були їхати 200, 300, 500 км, щоб проголосувати. Максимальна відстань була 4000 км. Українка в Африці з Кенії їхала в Преторії, щоб голосувати в Південноафриканській республіці... Ще й по 4-5 годин в чергах вистоюють. Це абсолютно ненормально", – зазначила експерт.

"Мова йде про легітимність всього виборчого процесу, якщо майже третина виборців за кордоном і 98% з них не можуть голосувати в цих умовах", – додала вона.

Москалу вважає, що Україні необхідно запозичувати досвід тих західних країн, де передбачена процедура голосування поштою: "США, наприклад, не роблять вибори за кордоном в консульствах або посольствах, оскільки вони не є виборчими дільницями. За кордоном можна голосувати поштою. Маєте місяць-півтора до виборів, є прописана процедура – там абсолютно все просто".

"Ми б не встигли нічого поміняти на президентських виборах, але до наступних парламентських наша робоча група готує законопроект, щоб запропонувати процедуру голосування поштою. Ми будемо звертатися до лідерів всіх парламентських фракцій, щоб вони проявили хоча б краплю відповідальності і кінця сесії прийняли цю процедуру . Щоб на парламентських виборах ми мали не 53-55 тис., а хоча б 1,5-2 млн громадян, які проголосували за кордоном", – розповіла громадський діяч.

Експерт заявила про неприпустимість ситуації, коли люди, які щорічно переводять з-за кордону в Україну мільярди доларів, позбавлені права голосу.

telegraf.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українці, які живуть за кордоном, мали можливість голосувати в першому турі виборів президента України на 101 дільниці в 72 країнах світу. 99 дільниць були створені при посольствах і консульствах України, ще два при військових частинах, дислокованих за межами України – в Демократичній Республіці Конго та в Косово.

Українці, які постійно проживають на території Росії, могли проголосувати в посольствах України в Казахстані, Грузії та Фінляндії.

На закордонних дільницях переміг чинний глава держави Петро Порошенко (38,58%), на другому місці – Володимир Зеленський (26,14%), на третьому – Анатолій Гриценко (10%).

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