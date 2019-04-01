"Люди не розуміють реформ": у Порошенка сказали, яких помилок припустилися на виборах

Представники Петра Порошенка планують у другому турі президента України скоротити розрив і набрати більше голосів.

Про це за підсумками його виступу після завершення голосування в першому турі повідомив кореспондент НВ, який поспілкувався з Сергієм Березенком і Ніною Южаніною (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Ключовою проблемою була недостатня активність роботи в регіонах. Члени комади Порошенка намагалися агітувати на сталеливарних заводах. Це було складно. Люди не розуміють суті реформ, суть медичної реформи. Березенко каже, що президент розраховує на голоси Тимошенко. Є частка, яка готова проголосувати за Порошенка", – зазначив кореспондент.

Петро Порошенко Прес-служба президента України

За його словами, в штабі Порошенка також сподіваються на голоси інших кандидатів у президенти, скоротивши таким чином розрив з Володимиром Зеленським. Однак коментувати, чи була підготовка до першого туру провальною, у нього не стали.

Порошенко визнав, що в кампанії були допущені помилки, і пообіцяв працювати над ними такі три тижні. Другий тур він назвав особистим протистоянням з Ігорем Коломойським pic.twitter.com/PPRtVuYaZD - Новий Час (@tweetsNV) 31 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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