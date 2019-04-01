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Вибори президента України 2019

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"Люди не розуміють реформ": у Порошенка сказали, яких помилок припустилися на виборах

2.4тЧитати матеріал російською

Представники Петра Порошенка планують у другому турі президента України скоротити розрив і набрати більше голосів.

Про це за підсумками його виступу після завершення голосування в першому турі повідомив кореспондент НВ, який поспілкувався з Сергієм Березенком і Ніною Южаніною (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Ключовою проблемою була недостатня активність роботи в регіонах. Члени комади Порошенка намагалися агітувати на сталеливарних заводах. Це було складно. Люди не розуміють суті реформ, суть медичної реформи. Березенко каже, що президент розраховує на голоси Тимошенко. Є частка, яка готова проголосувати за Порошенка", – зазначив кореспондент.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба президента України

За його словами, в штабі Порошенка також сподіваються на голоси інших кандидатів у президенти, скоротивши таким чином розрив з Володимиром Зеленським. Однак коментувати, чи була підготовка до першого туру провальною, у нього не стали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теги
вибори в УкраїніВыборы Президента
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
... основна помилка в тому, що дали свободу слова, а не задіяли відповідальність за сказане слово. Сказала нечисть брудне слово, має право, її слово,але і має відповідати за нього. Багато свободи слів без відповідальності - розкручується - анархія. Багато відповідальності без свободи слова - скручується - деспотизм. Революція - крутіння - це коли немає балансу, стійкості. Коли ця Зе-лена муха залетіла в голови і почала зудіти, то ніхто не чухався. А тепер, коли опариші по всій країні вилупились і засмерділо гнилими словами - цинізмом, дебилізмом, сарказмом, брехнею - то зачухались від зуду. Тепер чекайте глисту московську у задниці. За "свинарчука", цю Зе-лену муху треба зразу лупити, на місці, судом. Або ней відповідає своїм зубом.
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