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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Кінець": в Україні з'явилися нові борди з Порошенком "без обличчя"

7.7тЧитати матеріал російською

У деяких містах України помітили рекламні білборди з написом "Кінець" у стилістиці агітаційної кампанії кандидата в президенти, чинного глави держави Петра Порошенка.

Зокрема, про появу таких рекламних матеріалів, за інформацією із соцмереж, стало відомо в Києві та Черкасах.

Фотографією одного з подібних білбордів у Черкасах поділився в Facebook журналіст Назарій Вівчарик, назвавши це чорним піаром.

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Хто насправді є замовником — невідомо. Штаби кандидатів ніяк не коментували цю рекламу.

"Кінець": в Україні з'явилися нові борди з Порошенком "без обличчя"

Соцмережі

"Кінець": в Україні з'явилися нові борди з Порошенком "без обличчя"

Соцмережі

"Кінець": в Україні з'явилися нові борди з Порошенком "без обличчя"

Соцмережі

"Кінець": в Україні з'явилися нові борди з Порошенком "без обличчя"

Соцмережі

"Кінець": в Україні з'явилися нові борди з Порошенком "без обличчя"

Соцмережі

"Кінець": в Україні з'явилися нові борди з Порошенком "без обличчя"

Нагадаємо, раніше штаб кандидата в президенти Петра Порошенка оскандалився білбордами з фотографією глави РФ Володимира Путіна.

Медіаюрістка та адвокат Людмила Панкратова пояснила, що розміщення на передвиборних рекламних матеріалах фотографії президента Росії може порушувати закони про рекламу та ведення агітації.

Незабаром штаб Порошенко раптово замінив білбордди, які викликали суспільний резонанс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що не має відношення до створення гасла "Якщо не Порошенко, то Путін", оскільки фраза нібито виходить від російського президента.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
політикафотографии
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Галицький Данило
Галицький Данило
Эти билборды появились после того как ссыкливый наркоша не пришёл на Олимпийский. Ну не будет президент, дипломат давать указания кому-то развешивать билборды, что пиздец наркоши и его зеко-манде. И кто бы нибыл тот, кто развесил эти билборды, молодец, ,,КІНЕЦЬ ТАК КІНЕЦЬ ЗЕ И ЕГО ЗЕКО-МАНДЕ'' - КІНЕЦЬ-культурно, коротко и ясно! Если кто из приколистов не понял, у вас есть 24 часа, найти наркошу и спросить у него, где он был когда пиздец(КІНЕЦЬ) подкрался незаметно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вообще-то прикольно.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пошёл служить народу Порошенко А кто этот народ и сам не знал Гарантии народной власти предоставил Вот только кто народ все ж не сказал Тот кто никто тот власть иметь не может Власть у того, кто от народа говорит Забавно это он конечно же придумал Но послан был, на выборах побит
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Давай следующего, с этим все выяснили
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