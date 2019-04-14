"Кінець": в Україні з'явилися нові борди з Порошенком "без обличчя"

У деяких містах України помітили рекламні білборди з написом "Кінець" у стилістиці агітаційної кампанії кандидата в президенти, чинного глави держави Петра Порошенка.

Зокрема, про появу таких рекламних матеріалів, за інформацією із соцмереж, стало відомо в Києві та Черкасах.

Фотографією одного з подібних білбордів у Черкасах поділився в Facebook журналіст Назарій Вівчарик, назвавши це чорним піаром.

Хто насправді є замовником — невідомо. Штаби кандидатів ніяк не коментували цю рекламу.

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Соцмережі

Годину тому по всьому місту розклеїли ось такі білборди ..



Це кінець.



¯ \ _ (ツ) _ / ¯ pic.twitter.com/TOt7cMlgnK - КочєґаR 🇺🇸 🔞 (@NoFated_) 14 квітня 2019 р.

Нагадаємо, раніше штаб кандидата в президенти Петра Порошенка оскандалився білбордами з фотографією глави РФ Володимира Путіна.

Медіаюрістка та адвокат Людмила Панкратова пояснила, що розміщення на передвиборних рекламних матеріалах фотографії президента Росії може порушувати закони про рекламу та ведення агітації.

Незабаром штаб Порошенко раптово замінив білбордди, які викликали суспільний резонанс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що не має відношення до створення гасла "Якщо не Порошенко, то Путін", оскільки фраза нібито виходить від російського президента.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!