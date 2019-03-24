''Коломойський офігів'': Лещенко пояснив феномен Зеленського в Україні

В Україні існує величезний запит на зміни, а з обранням шоумена Володимира Зеленського президентом сприйняття реформ буде колосальним.

Таку думку в інтерв'ю "Новій газеті" висловив позафракційний народний депутат Сергій Лещенко. Він зізнався, що підтримав Зеленського, оскільки лідер студії "Квартал 95" відрізняється від інших політиків.

"Потрібна людина, яка буде просувати реформи [...] і розуміє, наскільки важливі для України зміни, яка зможе нав'язувати порядок денний нинішньому прогнилому політичному класу. Обрання Зеленського може знести багато старих політиків, які дискредитували себе", — сказав він.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський колаж

За словами нардепа, стара еліта України не зможе це робити. "Суспільство більш лояльне до відсутності досвіду і знань, якщо людина щира, і менш лояльне по відношенню до професійного політика, який викритий у продажності", — додав парламентарій.

Лещенко назвав Зеленського феноменом, у якого є "чотири батька":

1. Петро Порошенко, з яким "пов'язані нереалізовані надії країни".

2. Святослав Вакарчук, який "не пішов на вибори і не забрав голоси".

3. Сам Володимир Зеленський — "стовідсотково впізнавана особистість. Як герой "95-го Кварталу" він висміює політиків, а як герой серіалу "Слуга народу" уособлює очікування з приводу того, як повинен вести себе президент".

4. Ігор Коломойський, який "допомагає йому медійно".

"Коломойський активний учасник виборів, який спочатку підтримував не Зеленського, а Тимошенко. Але думаю, коли він побачив рейтинги в січні-лютому цього року, то сам офігів. Не розраховував на таке", — сказав Лещенко.

Він додав, що у Зеленського є якість, якої немає у багатьох політиків — емоційний інтелект. "Це зараз дуже популярне на Заході поняття, означає здатність людини вловлювати емоції та сподівання інших людей, залучати їх у свої прихильники, завойовувати підтримку великих груп для вирішення важливих завдань. Це більше, ніж харизма", — підкреслив політик.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи можна назвати Зеленського "українським Трампом" (президент США Дональд Трамп. — Ред.), Лещенко відповів: "Це занадто популярне порівняння. Зі спільного тільки те, що обидва вони антисистемні політики".

"По-перше, це глобальний тренд. Запит на таких політиків — відповідь суспільства на глобалізацію, в якій є як бенефіціари, так і ті, хто програв, і їх дуже багато. По-друге, сприяє зростанню антисистемних настроїв і поява нових каналів комунікацій, які дозволяють обходити традиційні медіа. Ну і третє — це втома світу від розширення... Так що аналогія Зеленського з Трампом — поверхнева, як якщо порівнювати Памелу Андерсон і Кім Бесінджер. Ну і ще можна сказати, що Трамп ламає в США хорошу систему, а Зеленський буде ламати в Україні погану", — підсумував Лещенко.

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