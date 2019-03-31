Рекордна явка на виборах в Україні: як вплине на результат

Через високу явки розклад першої трійки лідерів на президентських виборах в Україні не зміниться.

Про це OBOZREVATEL повідомили соціологи, зазначивши, що приблизно 45% українців вже відвідали ділянки, причому розклад по регіонах приблизно однаковий за винятком Закарпатської області – там прийшло менше 30%.

За словами керівники Комітету виборців України Олексія Кошеля, явка на цих президентських виборах навіть трохи вища, ніж в 2014 році. "На минулих загальнонаціональних виборах на 15 годину проголосувало 41%, а зараз 45%. Думаю, до кінця дня явка досягне 70%", – вважає Кошель.

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Також він зазначає, що ніяких даних про те, що хтось використовує чорні технології, щоб вплинути на результати, немає.

"У день тиші з'являлися матеріали, в яких закликали виборців голосувати за одного кандидата і викреслювати двох інших. Таким чином ці бюлетені були б визнані зіпсованими", – каже Кошель.

Голова правління Українського інституту соцдосліджень ім. Яременко Ольга Балакірєва вважає, що така висока явка не може відбитися на розкладі першої трійки лідерів президентських перегонів.

"При опитуваннях з нами не розмовляли 50% виборців. Думаю, вони і не пішли на вибори. Так що якихось підстав думати, що результати будуть серйозно відрізнятися від соцдосліджень, у нас немає", – впевнена Балакірєва.

Вибори в Україні

З нею згоден і заступник директора Інституту "Соціополіс" Сергій Литвинов. Він передбачає, що до кінця дня проголосує 65% виборців. "Така явка вище, ніж на минулих виборах приблизно на 5%. Вона і прогнозувалася, тому, думаю, сюрпризів чекати не варто. Якщо до кінця дня не буде якихось значних порушень, то результат буде дійсно відображати бажання українців – кого вони хочуть бачити своїм президентом", – каже Литвинов.

Гендиректор компанії "Социс" Микола Чурилов вважає, що до вечора на ділянки піде більше молоді. "Тому у передбачуваного лідера гонки є всі шанси отримати саме ті відсотки, які йому і передбачали соціологи", – вважає Чурилов. Що стосується другого і третього місця, то тут поки ніхто прогнозів не дає, пропонують дочекатися хоча б результатів екзит-полів.

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