МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Перелеты в Тель-Авив и Женеву: Зеленский прояснил связь с Коломойским

2.4тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что общается с олигархом Игорем Коломойским исключительно по бизнес-вопросам.

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос о своих путешествиях в Тель-Авив (Израиль) и Женеву (Швейцарию), где проживает Коломойский.

"Вы мне скажите, когда летал? В политический период я летал? Мне кажется, я в политический период точно туда не летал. Может быть, у нас были какие-то выступления. У нас были. И для него (Коломойского. – Ред.) тоже были", – ответил кандидат в президенты.

Новости
"Бандера — герой, но...": Зеленский прояснил свою позицию по декоммунизации

Зеленский также сообщил, что вместе со студией "Квартал 95" выступал у олигарха на его прошлом дне рождении. При этом шоумен отметил, что он и его основной партнер по "Кварталу" Сергей Шефир ведет переговоры лично, а не при помощи менеджеров.

Иллюстрация

Иллюстрация

Кандидат в президенты отметил, что у телеканала "1+1" есть задолженность перед студией, однако не назвал сумму.

"Ну, нашей компании должен канал "1+1". Ну как бы, слушайте, ну это ж не про две гривни идет речь. Я могу понять, что у нас с рынком происходит. Мы идем на какие-то все уступки. Где-то снижаем цену, и снижали, особенно после кризиса и так далее. Иногда снижаем, иногда какие-то вещи прощаем", – объяснил шоумен.

Как писал OBOZREVATEL, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о нарушениях избирательного законодательства, связанных с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

За три предвыборных месяца присутствие Зеленского в эфире "1+1" достигло 14%.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Владимир ЗеленскийІгор Коломойський
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
33
2
Смешно
2
Интересно
1
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
nic nic_
nic nic_
Молодец.На любой вопрос сразу ответ.Ответ невнятный,практически не об этом,что спросили.Типа: на вопрос будет ли сегодня дождь отвечает "да,я уже позавтракал "
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Шалом,грамодяне-нерабы! Превратим Украину в образцовый кибуц!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Макарский Александр, УСРАІЛЬ ні кому ,не вдасця залякать !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения