Перелеты в Тель-Авив и Женеву: Зеленский прояснил связь с Коломойским

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что общается с олигархом Игорем Коломойским исключительно по бизнес-вопросам.

Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос о своих путешествиях в Тель-Авив (Израиль) и Женеву (Швейцарию), где проживает Коломойский.

"Вы мне скажите, когда летал? В политический период я летал? Мне кажется, я в политический период точно туда не летал. Может быть, у нас были какие-то выступления. У нас были. И для него (Коломойского. – Ред.) тоже были", – ответил кандидат в президенты.

Зеленский также сообщил, что вместе со студией "Квартал 95" выступал у олигарха на его прошлом дне рождении. При этом шоумен отметил, что он и его основной партнер по "Кварталу" Сергей Шефир ведет переговоры лично, а не при помощи менеджеров.

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Кандидат в президенты отметил, что у телеканала "1+1" есть задолженность перед студией, однако не назвал сумму.

"Ну, нашей компании должен канал "1+1". Ну как бы, слушайте, ну это ж не про две гривни идет речь. Я могу понять, что у нас с рынком происходит. Мы идем на какие-то все уступки. Где-то снижаем цену, и снижали, особенно после кризиса и так далее. Иногда снижаем, иногда какие-то вещи прощаем", – объяснил шоумен.

Как писал OBOZREVATEL, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о нарушениях избирательного законодательства, связанных с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

За три предвыборных месяца присутствие Зеленского в эфире "1+1" достигло 14%.

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