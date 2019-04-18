"Як у "Слузі народу! "Зеленський сказав, як вирішить питання мови в Україні

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах візьметься за вивчення закону про державну мову.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", зазначивши, що хотів би дізнатися думку суспільства щодо цього законопроекту.

"Сьогодні ми хочемо цей закон, хочемо захистити українську мову, і це нормально, це мова цієї країни, це державна українська мова. У той час, поки ви приймаєте закон, якісь купки людей розповідають: "Ви знаєте, що там за закон? Ви знаєте, що вам всім не можна буде говорити по-російськи, або по-татарськи, по-польськи, десь на Закарпатті й по-угорськи". Ніхто нічого не пояснює. Ви розумієте?" – наполягав Зеленський на обговоренні закону перед його прийняттям.

До того ж це не обов'язково буде референдум, а швидше спілкування з українцями в режимі онлайн.

"Референдум – це, в принципі, твоє відчуття, що ти постійно розмовляєш із суспільством. Це не означає, що для цього потрібна якась процедура. Ми зараз говоримо не про глобальні стратегічні речі. Як ми, припустимо, створювали програму "Слуги народу", програму нашої партії? Це теж був референдум. Ми можемо з вами назвати це іншим словом – розмова з суспільством. І у вас одразу палітра, і ви бачите, як люди реагують, із яких куточків України, на що вони дивляться. Будь-який закон сьогодні можна онлайн із живими людьми обговорити", – зазначив Зеленський.

Кандидат підкреслив, що главі держави важливо говорити з людьми, чого, на його думку, зараз немає.

"У нас ні Верховна Рада, ні президент, ні прем'єр-міністр не є акціонерами реформ, акціонерами цієї країни, акціонерами України. Ми з вами, ну поки я ще не президент, ми всі громадяни – акціонери України. І, будь ласка, будь добрий – зі мною обговорюй усе", – вважає він.

Зеленський додає, що реформи в Україні не вдалися, тому що не було контакту з людьми.

"Я можу зрозуміти, що раніше, у людей минулого покоління не було всіх джерел зв'язку з суспільством: інтернету, телебачення. Зараз багато всього – журналістики, блогерів, багато всього зараз можна донести людям. Яка проблема? Відкрита платформа, спілкуйтеся з людьми", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський озвучив план щодо розпуску Верховної Ради.

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