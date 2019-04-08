Как будут проходить дебаты Порошенко с Зеленским: появилось разъяснение

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что официальные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским должны состояться 19 апреля в студии вещателя и по правилам "Суспільного".

По его словам, НОТУ ведет переговоры с представителями обеих избирательных штабов, передает "УП".

"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии "Суспільного". - Ред.). Будут кандидаты, один будет, два, так или иначе, этот час для дебатов", — пояснил Аласания.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Он также добавил, что через 20 минут перерыва после официальных дебатов в эфире "Суспильного" будет программа "Обратный отсчет" и Порошенко готов остаться в студии.

По словам Аласании, в эфире этого ток-шоу кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.

Председатель правления НОТУ уточнил, что к вечеру понедельника, 8 апреля, телерадиокомпания проведет переговоры с представителями избирательного штаба Зеленского.

"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Что-то стабильное есть только в законе о дебатах и постановлении ЦИК", — сказал он, комментируя вероятность дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

По его информации, если кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном месте дебатов, то они могут произойти и не в студии "Суспільного".

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