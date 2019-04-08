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Вибори президента України 2019

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Як будуть проходити дебати Порошенка із Зеленським: з'явилося роз'яснення

3.5тЧитати матеріал російською

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія заявив, що офіційні дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським повинні відбутися 19 квітня в студії мовника і за правилами "Суспільного".

За його словами, НСТУ веде переговори з представниками обох виборчих штабів, передає "УП".

"Кандидат Порошенко готовий до будь-яких варіантів, він точно 19-го готовий бути тут (у студії "Суспільного". — Ред.). Будуть кандидати, один буде, два, так чи інакше, ця година для дебатів", — пояснив Аласанія.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

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Він також додав, що через 20 хвилин перерви після офіційних дебатів буде програма "Зворотний відлік" і Порошенко готовий залишитися в студії.

За словами Аласанії, в ефірі цього ток-шоу кандидати зможуть поспілкуватися у вільнішій манері.

Голова правління НСТУ уточнив, що до вечора понеділка, 8 квітня, телерадіокомпанія проведе переговори з представниками виборчого штабу Зеленського.

"Десь о 16-й у нас будуть переговори зі штабом Зеленського. Щось стабільне є тільки в законі про дебати і постанові ЦВК", — сказав він, коментуючи ймовірність дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

За його інформацією, якщо кандидати вчасно звернуться в ЦВК із проханням змінити пункт про офіційне місці дебатів, то вони можуть відбутися і не в студії "Суспільного".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЗураб Аласанія
Місце
Україна
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