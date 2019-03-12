Гриценко отнял голоса Зеленского – эксперт

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко в результате объединения с другими кандидатами от демократической оппозиции смог значительно нарастить электорат и отнять протестные голоса у Владимира Зеленского.

Об этом рассказал в эфире ObozTV глава правления Центра политико-правовых исследований Михаил Лев. Он прокомментировал результаты опроса социологической группы "Рейтинг", где Владимир Зеленский лидировал с результатом 24,7%,Юлия Тимошенко набирала 18,3%, Петр Порошенко – 16,8%, Анатолий Гриценко – 10,3%.

"Исследования проводились в начале марта, наверное, затронули и конец февраля. Мы знаем, что объединение с Андреем Садовым было объявлено 1 марта. Не все люди до того момента точно узнали о таком объединении. Также на тот момент не объявил о снятии и объединении Дмитрий Добродомов, что также не отображается в исследовании. Поэтому рано говорить, что это последние результаты после объединения и максимальный порог рейтинга", – подчеркнул Лев.

Эксперт также привел результаты других исследований, оглашенных неделей ранее: "Это компания "Социальный мониторинг", которая опубликовала результаты исследований. Кандидат Гриценко при поддержке Садового набирал 15,6% и тем самым выходил на первое место. Второй – Владимир Зеленский, 13,7%".

По его словам, при объединении есть эффект синергии, и у людей появляется реальная альтернатива выбора.

"Часть протестного электората, который еще вчера был готов голосовать за Владимира Зеленского, сегодня будет голосовать за единого кандидата в лице Анатолия Гриценко. Стопроцентно – это будет не 10%, а намного больше. Я думаю, что 15-17% такой кандидат получит", – отметил Лев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко призвала к сотрудничеству музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука и предложила ему помощь в реализации политических амбиций.

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