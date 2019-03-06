У Гриценко рассказали об огромном шансе для Вакарчука

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук получит огромный шанс реализовать свои политические амбиции в случае поддержки на президентских выборах лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко.

Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Украины, глава избирательного штаба Гриценко Виктор Чумак, комментируя возможность выдвижения единого кандидата от демократической оппозиции.

"Мне кажется, что для Вакарчука сегодня есть огромный шанс. Он говорил, что хочет привлечь новых людей в политику. Это прекрасный шанс для него завести новых людей в политику, шанс возглавить потом совместный поход в Верховную Раду, шанс поддержать демократичного кандидата в президенты… Это его шанс выполнить ту миссию, которую он на себя возлагает", – заявил Чумак.

Нардеп отметил, что Гриценко "выполнил все условия, которые ставил Вакарчук – по программе, по объединению".

На вопрос, может ли поддержка Вакарчука стать для Гриценко решающей, депутат ответил: "Я бы сказал, что она бы очень весомо добавила".

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 марта мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру на пост президента и заявил о поддержке лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Анатолий Гриценко подтвердил, что ведет переговоры и с другими кандидатами в президенты, а также политическими партиями и общественными деятелями.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!