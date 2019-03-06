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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Гриценко рассказали об огромном шансе для Вакарчука

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Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук получит огромный шанс реализовать свои политические амбиции в случае поддержки на президентских выборах лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко.

Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Украины, глава избирательного штаба Гриценко Виктор Чумак, комментируя возможность выдвижения единого кандидата от демократической оппозиции.

"Мне кажется, что для Вакарчука сегодня есть огромный шанс. Он говорил, что хочет привлечь новых людей в политику. Это прекрасный шанс для него завести новых людей в политику, шанс возглавить потом совместный поход в Верховную Раду, шанс поддержать демократичного кандидата в президенты… Это его шанс выполнить ту миссию, которую он на себя возлагает", – заявил Чумак.

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Нардеп отметил, что Гриценко "выполнил все условия, которые ставил Вакарчук – по программе, по объединению".

На вопрос, может ли поддержка Вакарчука стать для Гриценко решающей, депутат ответил: "Я бы сказал, что она бы очень весомо добавила".

У Гриценко рассказали об огромном шансе для Вакарчука

24tv.ua

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Виктор ЧумакАнатолий ГриценкоСвятослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Размечтались. Не думаю, что Вакарчук такой глупый.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ваоп пашинский с сыном сбежали из Украины-источник
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