Гриценко відібрав голоси Зеленського — експерт

Кандидат у президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в результаті об'єднання з іншими кандидатами від демократичної опозиції зміг значно наростити електорат і відібрати протестні голоси у Володимира Зеленського.

Про це розповів у ефірі ObozTV глава правління Центру політико-правових досліджень Михайло Лев. Він прокоментував результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", де Володимир Зеленський лідирував із результатом 24,7%, Юлія Тимошенко набирала 18,3%, Петро Порошенко — 16,8%, Анатолій Гриценко — 10,3%.

"Дослідження проводилися на початку березня, напевно, зачепили і кінець лютого. Ми знаємо, що об'єднання з Андрієм Садовим було оголошене 1 березня. Не всі люди до того часу точно дізналися про таке об'єднання. Також на той час не оголосив про зняття і об'єднання Дмитро Добродомов, що також не відображено в дослідженні. Тому рано говорити, що це останні результати після об'єднання і максимальний поріг рейтингу", — наголосив Лев.

Експерт також навів результати інших досліджень, оголошених на попередньому тижні: "Це компанія "Соціальний моніторинг", яка опублікувала результати досліджень. Кандидат Гриценко за підтримки Садового набирав 15,6% і тим самим виходив на перше місце. Другий — Володимир Зеленський, 13,7%".

За його словами, при об'єднанні є ефект синергії, і у людей з'являється реальна альтернатива вибору.

"Частина протестного електорату, який ще вчора був готовий голосувати за Володимира Зеленського, сьогодні буде голосувати за єдиного кандидата в особі Анатолія Гриценка. Стовідсотково — це буде не 10%, а набагато більше. Я думаю, що 15-17% такий кандидат отримає" , — зазначив Лев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка закликала до співпраці музиканта і громадського діяча Святослава Вакарчука і запропонувала йому допомогу в реалізації політичних амбіцій.

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