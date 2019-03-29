"Чтобы Путин сказал: "Бл*дь!" Соколова дала украинцам совет по выборам

На выборах президента украинцы должны проголосовать так, чтобы у Владимира Путина началась истерика уже утром после оглашения результатов.

Такое мнение выразила украинская журналистка Янина Соколова в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не важно, за кого вы проголосуете 31 марта. Важно, чтобы 1 апреля Путин сказал: "Бл*дь, бл*дь, как они меня за*бали! Почему они постоянно голосуют за того, кто мне не нравится?! У меня газ, нефть, ракеты, одно яичко, у меня ракеты, понимаете?!" — ярко высмеяла она лидера страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова обратилась с проникновенным призывом к украинцам накануне выборов. Она призвала их взять на себя ответственность за будущее родной страны и не давать пробовать Родину на вкус, бездумно голосуя.

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