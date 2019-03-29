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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Чтобы Путин сказал: "Бл*дь!" Соколова дала украинцам совет по выборам

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На выборах президента украинцы должны проголосовать так, чтобы у Владимира Путина началась истерика уже утром после оглашения результатов.

Такое мнение выразила украинская журналистка Янина Соколова в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Чтобы Путин сказал: "Бл*дь!" Соколова дала украинцам совет по выборам

"Не важно, за кого вы проголосуете 31 марта. Важно, чтобы 1 апреля Путин сказал: "Бл*дь, бл*дь, как они меня за*бали! Почему они постоянно голосуют за того, кто мне не нравится?! У меня газ, нефть, ракеты, одно яичко, у меня ракеты, понимаете?!" — ярко высмеяла она лидера страны-агрессора.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова обратилась с проникновенным призывом к украинцам накануне выборов. Она призвала их взять на себя ответственность за будущее родной страны и не давать пробовать Родину на вкус, бездумно голосуя.

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Персоны
Янина СоколоваВладимир Путин
Место
Украина
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Д Алексей
Д Алексей
Обязательно гляньте видео, ватанов и подхуйловских политиков «раскатывает» оч круто.. 👍👍👍👌
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Д Алексей
Д Алексей
Умница Янина!! В таком духе и дальше продолжай!
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CARGO 100
CARGO 100
"Бл*дь", вот у хуторян журналисты ...
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