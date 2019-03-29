"Голосую не по приколу!" Українці відповіли на заклик Вакарчука

Більшість українців визначилося, що на майбутніх виборах президента України голосуватимуть не "по приколу", як раніше закликав український музикант, лідер "Океану Ельзи" Святослава Вакарчук.

Про це свідчать результати опитування на сайті OBOZREVATEL. Всього в інтерактиві взяло участь понад 25 тисяч осіб.

"Вакарчук закликав українців голосувати не по приколу: ви будете?" — на таке запитання пропонувалося відповісти читачам видання.

Переважна більшість "87%" відповіли: "Так, обов'язково проголосую по совісті". І лише 5% повідомили, що "проголосують по приколу, всім на зло".

При цьому 3% взагалі неї збираються голосувати на президентських виборах. 4% відповіли, що зроблять свій вибір в день голосування 31 березня. І лише 1% опитаних дали таку відповідь: "У мене купа справ у неділю, яке голосування".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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