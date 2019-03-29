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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Голосую не по приколу!" Українці відповіли на заклик Вакарчука

2.2тЧитати матеріал російською

Більшість українців визначилося, що на майбутніх виборах президента України голосуватимуть не "по приколу", як раніше закликав український музикант, лідер "Океану Ельзи" Святослава Вакарчук.

Про це свідчать результати опитування на сайті OBOZREVATEL. Всього в інтерактиві взяло участь понад 25 тисяч осіб.

"Вакарчук закликав українців голосувати не по приколу: ви будете?" — на таке запитання пропонувалося відповісти читачам видання.

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"Ванга детектед!" Зеленському передбачили перемогу на виборах ще декілька років тому

Переважна більшість "87%" відповіли: "Так, обов'язково проголосую по совісті". І лише 5% повідомили, що "проголосують по приколу, всім на зло".

При цьому 3% взагалі неї збираються голосувати на президентських виборах. 4% відповіли, що зроблять свій вибір в день голосування 31 березня. І лише 1% опитаних дали таку відповідь: "У мене купа справ у неділю, яке голосування".

"Голосую не по приколу!" Українці відповіли на заклик Вакарчука

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Бюлетень для виборів президента України у 2019 році стане найбільшим за всю історію.

  • Згідно з результатами свіжих досліджень, вибори в Україні, швидше за все, відбудуться у два тури. Зараз же лідером електоральних симпатій залишається Володимир Зеленський, випереджаючи на 6% Юлію Тимошенко і Петра Порошенка.

  • Українська журналістка Яніна Соколова дала українцям пораду щодо виборів.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Нельзя по приколу призывать голосовать не по приколу.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вакарчук - нюня и баба. Проснулся, 20- ть лет голосовали не по приколу.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
На предстоящих выборах созданы условия для голосования холуев, которые выбирают себе хозяина на ближайшее время. Для людей сохраняющих уважение к себе условий нет такие люди выбирают себе убеждения и идеи, кандидаты подобного не предлагают. Выборы покажут как низко все пали, как низко пали те, кто лезет возглавить всех уже видно, как и своры тех, кто все это обслуживает. Ни стыда, ни совести, ни мозгов, Боже, сохрани Украину, больше некому.
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