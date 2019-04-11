МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Думали, вже дно, але знизу постукали": у Зеленського відповіли на ролик із "вбивством" кандидата

Читати матеріал російською

Опубліковане відео, на якому вантажівка збиває кандидата у президенти Володимира Зеленського, це поза межами здорового глузду.

Про це у коментарі OBOZREVATEL заявив спікер передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков: "Це поза межами і здорового глузду, і моральних бар'єрів, і, можливо, Кримінального кодексу. Я думаю, що рано чи пізно всі крапки над "і" будуть розставлені", — сказав він.

Новини
"Війна" Порошенка та Зеленського: з'явилися нові дані рейтингів

"Я думав, що дно українських чорних технологій у наших опонентів пробите, власне, було пробите місяці два тому. Але вони, на жаль, щодня доводять, що ні. Знаєте, є старий анекдот, коли "думали, вже дно, але знизу постукали", це кожен день повторюється в українській політиці", — додав Разумков.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні другого туру виборів президента України у мережі згадали спортивні моменти кар'єри Володимира Зеленського.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
43
65
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
По сторонам нужно смотреть когда дорогу переходишь! И чего бежать то куда-то? Стоя снять нельзя или слишком прёт?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Bielchikov Andrey
Bielchikov Andrey
Прикольный ролик. Видимо Зе недоволен, что маленькую дорогу кокса начертили, он за один раз нюхает больше.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Скирда Женя
Скирда Женя
Анализы надо было сдать!!!! Не сдать анализы которые сами ТРЕБОВАЛИ , вот это ДНО!!!! А то так , чёрный юмор!!! Комик мог бы и оценить!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки