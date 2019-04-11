"Думали, вже дно, але знизу постукали": у Зеленського відповіли на ролик із "вбивством" кандидата

Опубліковане відео, на якому вантажівка збиває кандидата у президенти Володимира Зеленського, це поза межами здорового глузду.

Про це у коментарі OBOZREVATEL заявив спікер передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков: "Це поза межами і здорового глузду, і моральних бар'єрів, і, можливо, Кримінального кодексу. Я думаю, що рано чи пізно всі крапки над "і" будуть розставлені", — сказав він.

"Я думав, що дно українських чорних технологій у наших опонентів пробите, власне, було пробите місяці два тому. Але вони, на жаль, щодня доводять, що ні. Знаєте, є старий анекдот, коли "думали, вже дно, але знизу постукали", це кожен день повторюється в українській політиці", — додав Разумков.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні другого туру виборів президента України у мережі згадали спортивні моменти кар'єри Володимира Зеленського.

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