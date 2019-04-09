Сколько стоят дебаты Порошенко и Зеленского: раскрыт важный нюанс

Окончательную стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока подсчитать невозможно.

Об этом сообщила администрация стадиона на странице в Facebook, отметив, что только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов можно обнародовать точную сумму.

"Без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", – сказано в сообщении.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Также администрация обратилась к UA: Суспільне мовлення и СМИ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов на стадионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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