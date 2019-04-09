МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Сколько стоят дебаты Порошенко и Зеленского: раскрыт важный нюанс

200Читать материал на украинском

Окончательную стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока подсчитать невозможно.

Об этом сообщила администрация стадиона на странице в Facebook, отметив, что только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов можно обнародовать точную сумму.

"Без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", – сказано в сообщении.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Новости
"Осмелей, выйди!" Порошенко поставил точку в дебатах с Зеленским

Также администрация обратилась к UA: Суспільне мовлення и СМИ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов на стадионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения