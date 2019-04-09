Сколько стоят дебаты Порошенко и Зеленского: раскрыт важный нюанс

Окончательную стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока подсчитать невозможно.
Об этом сообщила администрация стадиона на странице в Facebook, отметив, что только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов можно обнародовать точную сумму.
"Без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", – сказано в сообщении.
Владимир Зеленский и Петр Порошенко
Также администрация обратилась к UA: Суспільне мовлення и СМИ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов на стадионе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Председатель Национального общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания ранее заявлял, что стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" составляет почти 6 млн грн.
Порошенко изначально предлагал Зеленскому провести дебаты на стадионе в воскресенье, 14 апреля.
Однако Зеленский настаивает на дате — 19 апреля. У Порошенко в свою очередь ответили, что он ждет Зеленского на дебатах и 14, и 19 апреля.
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