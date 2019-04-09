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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати Порошенко vs Зеленський: ЦВК і "Суспільне" поставили крапку

8.1тЧитати матеріал російською

Голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія підтримав позицію Центральної виборчої комісії щодо проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Про це він заявив на спільному брифінгу з головою ЦВК Тетяною Сліпачук, відзначивши готовність до будь-яких викликів, передає 24 канал.

"Отже, наша позиція така: ми готові до дебатів 19 квітня о 20:00 протягом однієї години, як зазначено в законі. А після того можливий будь-який час і будь-який формат. Як я розумію, ЦВК не буде сперечатися, що після цього вже буде воля вільна", — сказав він.

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Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Зі свого боку Сліпачук зазначила, що до ЦВК поки не надходили звернення від кандидатів, щоб змінити формат дебатів.

"Ніхто зі штабів кандидатів у президенти не звертався до Центральної виборчої комісії з цього питання", — сказала вона.

Сліпачук додала, що постанова ЦВК, яка регламентує порядок проведення дебатів, чітко відповідає міжнародним стандартам проведення дебатів.

За її словами, закон "Про вибори президента" передбачає, що дебати між кандидатами проводяться на суспільному телебаченні за рахунок коштів державного бюджету, і ні ЦВК, ні кандидати в президенти не мають права змінювати законодавство.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийЗураб Аласанія
Місце
Україна
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васильевич василий
васильевич василий
Братья . В день рождения Ленина вяжите Петьку веревками и в тюрьму везите мерзавца
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Юрий Ткачук
Юрий Ткачук
васильевич василий, иди своего пукина веревками свяжи... Мы тебе не братья!!!.
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Як завжди подвійні стандарти. А те що офіцер дав слово то це фігня. В Україні хто хоче і що хоче може пи---ти і ні за що не відповідати.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Лесюк Степан, встречаться кандидатам между собой и с избирателями можно когда угодно за свои деньги. Вот вовик позвал на стадион, ПОрошенко согласился и сказал 14 апреля, жду. Но ссыкло вовик не был бы ссыклом если бы не стал бегать. Ему бы так исхитриться что бы устроить "концерт" и с Порошенко не встретиться. Ну что взять, боится. Вот споют ему на его "концерте" "Вовик - ссыкло ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла", может поймет свою ошибку но врятли, ума там мало.
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