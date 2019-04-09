Дебати Порошенко vs Зеленський: ЦВК і "Суспільне" поставили крапку

Голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія підтримав позицію Центральної виборчої комісії щодо проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Про це він заявив на спільному брифінгу з головою ЦВК Тетяною Сліпачук, відзначивши готовність до будь-яких викликів, передає 24 канал.

"Отже, наша позиція така: ми готові до дебатів 19 квітня о 20:00 протягом однієї години, як зазначено в законі. А після того можливий будь-який час і будь-який формат. Як я розумію, ЦВК не буде сперечатися, що після цього вже буде воля вільна", — сказав він.

Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Зі свого боку Сліпачук зазначила, що до ЦВК поки не надходили звернення від кандидатів, щоб змінити формат дебатів.

"Ніхто зі штабів кандидатів у президенти не звертався до Центральної виборчої комісії з цього питання", — сказала вона.

Сліпачук додала, що постанова ЦВК, яка регламентує порядок проведення дебатів, чітко відповідає міжнародним стандартам проведення дебатів.

За її словами, закон "Про вибори президента" передбачає, що дебати між кандидатами проводяться на суспільному телебаченні за рахунок коштів державного бюджету, і ні ЦВК, ні кандидати в президенти не мають права змінювати законодавство.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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