Дебати Зеленського і Порошенка: в ЦВК зробили важливу заяву

Теледебати між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можливі тільки в студії Національної громадської телерадіокомпанії.

З такою заявою виступили в Центральній виборчій комісії. "Теледебати за рахунок коштів бюджету проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 і 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин..." — сказано в повідомленні.

Відзначається, що кандидати на посаду глави держави мають право проводити передвиборну агітацію в різних форматах виключно за рахунок коштів виборчих фондів.

"Центральна виборча комісія закликає всіх суб'єктів виборчого процесу, телерадіокомпанії, громадські організації та експертів на даному етапі не маніпулювати громадською думкою щодо проведення теледебатів", — заявили в ЦВК.

Петро Порошенко, Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

У Тимошенко заявили, що готові розглянути пропозицію Зеленського, тому візьмуть час на роздуми.

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