Дебаты Зеленского и Порошенко: появилось видео грандиозной подготовки на "Олимпийском"

В среду, 17 апреля, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" начали устанавливать сцену для дебатов между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и главой государства Петром Порошенко, которые назначены на 19 апреля.
Видео с монтажом сцены опубликовал телеграм-канал "Post Enot".
"Скорее всего, будет поставлена еще одна такая же, поскольку кандидаты не могут договориться о том, где должна быть расположена зона для пришедших людей", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".
В НСК "Олимпийский" рассказали, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.
Владимир Зеленский показал видео, как проходит подготовка к дебатам с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский". Актер подчеркнул, что дебаты пройдут 19 апреля и начнутся в 19:00.
Также Зеленский сообщил, что уже началась бесплатная реализация билетов на сайте debaty2019.org.ua. По его словам, Порошенко хочет установить на стадионе вторую сцену и разделить группы поддержки.
Добавим, что у правоохранителей достаточно средств, состава и законодательной базы, чтобы обеспечить безопасность во время дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".
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