Во сколько дебаты Порошенко и Зеленского: смотреть онлайн видео

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский" и в студии "Суспільного" покажет телеканал "UA:Перший".

Как сообщил в Facebook журналист Павел Казарин, телеканал начнет вести трансляцию с 18:50, а в 19:00 будет включение со стадиона (чтобы смотреть видео дебатов, доскрольте до конца страницы).

По его словам, дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе будут длиться час.

"В 20:00, когда все заканчивается, мы возвращаемся в студию, чтобы с Андреем Парубием (спикер Верховной Рады. – Ред.) разобраться в вопросе – ждут ли страну досрочные парламентские (выборы). Заодно разберемся с судьбой закона о языке и импичменте", – добавил Казарин.

В 20:40 начнется фильм "Обратный отсчет. Как это было".

"Зрители смогут воочию увидеть команду, которая в первом туре избирательного периода работала над главной дискуссией страны на "Суспільного", а также узнать, как создавали независимое политическое ток-шоу и изменился новый формат ожидания общества от уровня политической дискуссии", – сообщили в "UA:Перший".

В 21:00 начнутся дебаты в студии "Суспільного", их будет вести Мирослава Барчук.

"По закону они должны обрамляться 20-минутками политической тишины. Поэтому с 20:40 до 21:00 у нас будет небольшой материал, предваряющий приезд кандидатов", – подчеркнул Казарин.

Отметим, что если на национальных теледебатах будет присутствовать только один кандидат, то все отведенное эфирное время будет предоставлено ему для предвыборной агитации. А если ни один из кандидатов не появится в эфир, то об этом проинформируют зрителям.

Казарин отметил, что штаб Владимира Зеленского уже заявил: их кандидат не приедет в студию.

"Поэтому ждем Петра Порошенко. Формально, в случае неявки визави он может использовать весь этот час на свою агитацию. Но мы предлагаем президенту вместо скучных монологов ответить на вопросы. Мы записали их заранее. 20 вопросов от всех, кому не все равно", – рассказал он.

Также уточнил, что в 22:20 начнется программа "Зворотний вiдлiк".

"Мы рассчитываем, что президент останется у нас до полуночи. У нас есть пять понятных лет за спиной и пять непонятных впереди. Вот в контурах будущего мы и станем разбираться", – резюмировал Казарин.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" в 19:00 19 апреля.

Смотреть видео дебатов онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля, в день проведения дебатов между Порошенко и Зеленским, правоохранители с самого утра частично оцепили территорию возле НСК "Олимпийский". Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.

В "Олимпийском" сообщили, что стадион был арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

Правоохранители обнародовали список улиц, на которых возможны ограничения движения на время дебатов.

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