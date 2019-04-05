Дебаты на стадионе: Аваков предупредил об угрозе для Украины

Проведение дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" может привести к разделению Украина.

Такое заявление в эфире телеканала 1+1 сделал глава МВД Арсен Аваков. При этом он отметил, что в случае проведения дебатов на стадионе, полиция обеспечит должную безопасность.

"Мы, безусловно, обеспечим порядок. Слава Богу, мы проводили финал Лиги чемпионов, и матчи сборной – и были отчаянные противостояния", – рассказал министр.

Аваков также сделал важное замечание о проведении дебатов на стадионе.

"Две группы фанатов на стадионе – что это такое? Это разделение страны. Я говорю о еще одном риске, который у нас есть. И обращаюсь к нашим кандидатам: давайте не разворачивать эту спираль "кто против меня, тот агент Кремля" или "кто не за меня, тот адепт старого". Это очень опасная ситуация", – акцентировал он.

"Но главное, что нужно знать: мы обеспечим абсолютную безопасность на этих выборах. В том числе, и на дебатах", – заключил глава МВД.

Арсен Аваков

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского выступит журналист Павел Казарин.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся