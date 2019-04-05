МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты на стадионе: Аваков предупредил об угрозе для Украины

505Читать материал на украинском

Проведение дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский" может привести к разделению Украина.

Такое заявление в эфире телеканала 1+1 сделал глава МВД Арсен Аваков. При этом он отметил, что в случае проведения дебатов на стадионе, полиция обеспечит должную безопасность.

"Мы, безусловно, обеспечим порядок. Слава Богу, мы проводили финал Лиги чемпионов, и матчи сборной – и были отчаянные противостояния", – рассказал министр.

Новости
"Выкачали всю кровь!" Зеленский сдал анализы перед дебатами: все подробности

Аваков также сделал важное замечание о проведении дебатов на стадионе.

"Две группы фанатов на стадионе – что это такое? Это разделение страны. Я говорю о еще одном риске, который у нас есть. И обращаюсь к нашим кандидатам: давайте не разворачивать эту спираль "кто против меня, тот агент Кремля" или "кто не за меня, тот адепт старого". Это очень опасная ситуация", – акцентировал он.

"Но главное, что нужно знать: мы обеспечим абсолютную безопасность на этих выборах. В том числе, и на дебатах", – заключил глава МВД.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения