Дебати на стадіоні: Аваков попередив про загрозу для України

Проведення дебатів між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійський" може привести до розподілу України.

Таку заяву в ефірі телеканалу 1+1 зробив глава МВС Арсен Аваков. При цьому він зазначив, що в разі проведення дебатів на стадіоні, поліція забезпечить належну безпеку.

"Ми, безумовно, забезпечимо порядок. Слава Богу, ми проводили фінал Ліги чемпіонів, і матчі збірної – і були відчайдушні протистояння", – розповів міністр.

Аваков також зробив важливе зауваження про проведення дебатів на стадіоні.

"Дві групи фанатів на стадіоні – що це таке? Це поділ країни. Я говорю про ще один ризик, який у нас є. І звертаюся до наших кандидатів: давайте не розгортати цю спіраль "хто проти мене, той агент Кремля" або "хто не за мене, той адепт старого". Це дуже небезпечна ситуація", – акцентував він.

"Але головне, що потрібно знати: ми забезпечимо абсолютну безпеку на цих виборах. В тому числі, і на дебатах", – додав глава МВС.

Арсен Аваков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Імовірність проведення дебатів лідерів президентської гонки-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.

Модератором дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського виступить журналіст Павло Казарін.

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