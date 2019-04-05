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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати на стадіоні: Аваков попередив про загрозу для України

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Проведення дебатів між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійський" може привести до розподілу України.

Таку заяву в ефірі телеканалу 1+1 зробив глава МВС Арсен Аваков. При цьому він зазначив, що в разі проведення дебатів на стадіоні, поліція забезпечить належну безпеку.

"Ми, безумовно, забезпечимо порядок. Слава Богу, ми проводили фінал Ліги чемпіонів, і матчі збірної – і були відчайдушні протистояння", – розповів міністр.

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Аваков також зробив важливе зауваження про проведення дебатів на стадіоні.

"Дві групи фанатів на стадіоні – що це таке? Це поділ країни. Я говорю про ще один ризик, який у нас є. І звертаюся до наших кандидатів: давайте не розгортати цю спіраль "хто проти мене, той агент Кремля" або "хто не за мене, той адепт старого". Це дуже небезпечна ситуація", – акцентував він.

"Але головне, що потрібно знати: ми забезпечимо абсолютну безпеку на цих виборах. В тому числі, і на дебатах", – додав глава МВС.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
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