Дебати на НСК "Олімпійський": штаб Зеленського спростував угоду з Порошенком

Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського та НСК "Олімпійський" офіційно не підтвердили домовленість з командою Петра Порошенка про дебати.

Про це повідомляє агентство "Українські новини" з посиланням на представників Зеленського і НСК.

У прес-службі "Олімпійського" відзначили, що "не володіють такою інформацією", а коли вона дійсно з'явиться, то буде оприлюднена на сайті стадіону.

Прес-служба штабу Зеленського також повідомила, що інформацією про домовленості з опонентом не володіє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови.

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