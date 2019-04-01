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Выборы президента Украины 2019

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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе

2.1тЧитать материал на украинском

31 марта атмосфера в предвыборных штабах основной тройки кандидатов диаметрально отличалась. Если в публичной части штаба Юлии Тимошенко после появления первых “алкогольных” результатов экзит-полов журналисты массово скучали, то в штабе Владимира Зеленского только начиналось веселье.

Команда Зе решила сыграть на контрасте, арендовав целый этаж в КВЦ “Парковый” на берегу реки Днепр. В ресторане CHI собралось около сотни журналистов, причем не только украинских СМИ: были представители европейских изданий, а также съемочные группы из азиатских стран. Интерес к персоне лидера гонки был достаточно велик.

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В фешенебельном заведении команда Зе регулярно проводила брифинги, журналисты в перерывах брали интервью у звезд “Лиги Смеха” и “Квартала 95”. Непринужденная и даже дружественная атмосфера модной тусовки передавала все настроение команды “Слуги народа” — они чувствовали себя победителями.

С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе
С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе
С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе

Свободно играл в аэрохоккей актер Евгений Кошевой, в перерывах с бокальчиком вина (или шампанского) охотно раздавая комментарии журналистам. Со сцены в перерывах между выступлениями членов штаба Зе! выступали ведущие “Лиги”, пытаясь максимально развеселить досуг и не без того удивленных таким шикарным приемом журналистов.

На протяжении дня в штабе проводились конкурсы, показывали серии нового “Слуги народа”, играли в пинг-понг, а на 00:30 1 апреля и вовсе анонсировали караоке (которого впрочем и не было, так как к тому времени журналисты почти разъехались).

С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе
С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе
С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе
С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе
С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе

“Не совок”, — коротко прокомментировал собрание один из экс-креативщиков “плюсов”. К этой лаконичной фразе можно добавить: “Дорого, красиво и уверенно”.

В штабе Петра Порошенко атмосфера царила хоть и стабильная, но двузначная. Команда президента уже не впервой обустроила штаб гаранта в Мистецьком арсенале. В отличие от Зеленского и Тимошенко, в штабе все были чем-то заняты, практически каждый час на большом экране включались представители из регионов и рапортовали о результатах.

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Весь комплекс был полностью оцеплен Управлением госохраны (после 20:00 туда приехал президент). Его разбили на несколько локаций: открытая для журналистов, закрытая — для випов. Место напоминало типичный предвыборный штаб: с закусками, местом для работы и площадками для включки. В целом ничего лишнего, всего достаточно для работы.

С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе
С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе
С бокальчиком и пинг-понгом. Как у Зе и Порошенко рвались к победе

В кулуарах можно было встретить весь политический бомонд Блока Петра Порошенко, который то ли дело нервно следил за ситуацией с экзит-полами. Результаты первого тура во многом большой тест для команды Порошенко — сохранить верность вопреки не очень оптимистической тенденции. Правда, у гаранта верят в успех кампании, ведь задача минимум уже выполнена.

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Ponomarenko Oleksandr
Ponomarenko Oleksandr
"Правда, у гаранта верят в успех кампании, ведь задача минимум уже выполнена". ВЫПОЛНЕНА? ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР!!
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