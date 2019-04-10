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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

''Люди скажуть "так": у Зеленського висловилися про Україну в НАТО

3.2тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський виступає за проведення референдуму про вступ країни в НАТО.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив керівник штабу Зеленського, голова партії "Слуга народу" Іван Баканов. За його словами, в 2014 році українці вже визначилися з вектором розвитку країни в Європу, але політики все ще намагаються використовувати тему для розколу суспільства.

"НАТО — це ще й стандарти, рівень розвитку оборонної та пов'язаних із оборонною галузей економіки. Це чудовий орієнтир, якщо ми зможемо створити такі стандарти життя й завдяки ним сформувати націю абсолютно вільних і впевнених у собі людей", — вважає Баканов.

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За його словам, стандарти НАТО чітко показують орієнтири, як мають бути забезпечені солдати під час несення служби.

"На сьогодні, згідно зі статутом НАТО, у зв'язку з тим, що наша країна має територіальний і військовий конфлікти, ми не можемо з юридичної точки зору стати членом НАТО. Той статус, який присвоєний нам у НАТО на їхньому сайті, називається "стажер". Це говорить про те, що вони знають — ми хочемо вступити до Північноатлантичного Альянсу", — каже Баканов.

Іван Баканов

Іван Баканов

Тому, підтримуючи цей вектор у цілому, команда Зеленського вважає, що з цього питання було б чесно і справедливо запитати у людей, схвалюють вони його чи ні. Незалежно від того, чи внесений він у Конституцію.

"Факт того, що вектор на Альянс закріплений в Основному законі, не допоможе нам туди вступити. Хочемо нагадати, що в 1991 році наша країна отримала незалежність саме на підставі проведеного референдуму. Якщо ми чесно у людей запитаємо, чи хочемо ми в НАТО, я впевнений, що люди скажуть "так", і це зніме будь-які спекуляції всередині країни. Тому це питання потрібно винести на референдум. Хоча з цим вектором і зараз усе однозначно. Крім того, більшість наших громадян підтримує напрямок розвитку країни в бік Європейського Союзу", — упевнений глава штабу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL:

  • ЗМІ дізналися інформацію про перші 10 кроків Володимира Зеленського, якщо після виборів 21 квітня він стане президентом. Перш за все він планує залучити Великобританію і США до участі в "нормандському форматі", позбавити Віктора Медведчука статусу посередника в переговорах із Росією, а екс-кандидата в президенти Ігоря Смешка призначити главою СБУ.

  • Зеленський записав нове відеозвернення до українців. Він закликав їх об'єднатися для спільного майбутнього і не допустити розколу через розбіжності. Кандидат у президенти закликав людей не розділятися на "малоросів і вишиватників, бидло і хохлів".

  • А Національний спортивний комплекс "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Уровень развития оборонной и сопряженных с оборонной отраслей экономики - это бред сивой кобылы. НАТО не позволит Украине развивать собственное производство вооружений. Оно должно закупаться у США на сумму не менее 2 % ВВП, это основополагающий принцип военных расходов страны НАТО.
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Скирда Женя
Скирда Женя
А может ну его эту Конституции с тем что туда записано!!! Даешь по каждому вопросу референдум , а то нудно разбираться что там вооще записано в той конституции!!! Выходной день (день Конституции) сделали, и хватит !!!!
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Smith Lera
Smith Lera
маніпуляція
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