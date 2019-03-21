МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Буде боротьба! Стало відомо, що Зеленський зробить у перші 100 днів президентства

4.8тЧитати матеріал російською

У разі перемоги на виборах українського шоумена, кандидата в президента України Володимира Зеленського в перші 100 днів йому доведеться зіткнутися з відсутністю підтримки у Верховній Раді.

Про це в інтерв'ю розповів політичний консультант передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков. Він зазначив, що парламенту будуть запропоновані законопроекти щодо боротьби з корупцією в країні.

"Будуть ті законопроекти, які, Зеленський як президент зможе подати в першу чергу. Це закон про народовладдя, який сьогодні вже пишеться. Це зміни до Конституції щодо зняття недоторканності з усіх, разом із законом про імпічмент, разом із законом про відкликання депутата, як Верховної Ради, так і місцевих рад", – повідомив політтехнолог.

Новини
"Йому доведеться відповісти": Аваков виступив із гучною заявою про Зеленського

Разумков підкреслив, що претендентів на посади в Міноборони, в Генштаб, МЗС та інше обиратимуть на конкурсній основі.

"Цей варіант досить ефективний. Якщо ми проведемо аналогію з Вищим Антикорупційним судом, не так, як у нас підбираються на конкурсній основі глави ОДА. Там теж багато питань. А так, як формувався Вищий Антикорупційний суд. Проти якого ВР стояла на дибах і розповідала, що ми втрачаємо суверенітет, бо, бачте, у нас з'являється комісія з іноземних експертів, які можуть, грубо кажучи, акредитувати або не акредитовані тих чи інших кандидатів", – пояснив він.

Разумков також додав, що Зеленський як президент боротиметься з корупцією.

"У нас є дві війни, одна на сході. І там українська армія більш-менш стримує того агресора, який сьогодні є. А інша війна з корупцією, яка ведеться протягом багатьох років на території країни, всередині держави, але вона поки далека від перемоги. Ухвалення цих законів радикально зможе знизити обсяг корупції. Ми що, не знаємо, як працює депутатська недоторканність. Ми що, не розуміємо, як працює індульгенція в цьому плані", – акцентував консультант.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Крім того, в разі перемоги Зеленський намір ввести "нульову" декларацію і закон про податок на виведений капітал.

"Введення цих двох позицій дасть можливість суттєво вплинути на економіку країни. Плюс, якщо говоримо про скорочення корупційної складової в бюджеті, обсяги її навіть ніхто толком прорахувати не може. Хтось каже, що це третина, хтось говорить, що це половина бюджету. Навіть в аргументації з МВФ це достатній механізм. Нульова декларація дозволяє залучити в економіку країни ті гроші, які зберігаються або в кубушці, або в офшорах. І другий момент, це дасть можливість знизити цей ось провал, у тому числі корупційну складову", – підсумував Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
31
17
Смішно
9
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Какая жалость.. В России шабаш нацистов не признают, только посмеяться разве...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Михайлов Александр, всем глубоко плевать на мнение кацапских фашистов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки