Буде боротьба! Стало відомо, що Зеленський зробить у перші 100 днів президентства

У разі перемоги на виборах українського шоумена, кандидата в президента України Володимира Зеленського в перші 100 днів йому доведеться зіткнутися з відсутністю підтримки у Верховній Раді.

Про це в інтерв'ю розповів політичний консультант передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков. Він зазначив, що парламенту будуть запропоновані законопроекти щодо боротьби з корупцією в країні.

"Будуть ті законопроекти, які, Зеленський як президент зможе подати в першу чергу. Це закон про народовладдя, який сьогодні вже пишеться. Це зміни до Конституції щодо зняття недоторканності з усіх, разом із законом про імпічмент, разом із законом про відкликання депутата, як Верховної Ради, так і місцевих рад", – повідомив політтехнолог.

Разумков підкреслив, що претендентів на посади в Міноборони, в Генштаб, МЗС та інше обиратимуть на конкурсній основі.

"Цей варіант досить ефективний. Якщо ми проведемо аналогію з Вищим Антикорупційним судом, не так, як у нас підбираються на конкурсній основі глави ОДА. Там теж багато питань. А так, як формувався Вищий Антикорупційний суд. Проти якого ВР стояла на дибах і розповідала, що ми втрачаємо суверенітет, бо, бачте, у нас з'являється комісія з іноземних експертів, які можуть, грубо кажучи, акредитувати або не акредитовані тих чи інших кандидатів", – пояснив він.

Разумков також додав, що Зеленський як президент боротиметься з корупцією.

"У нас є дві війни, одна на сході. І там українська армія більш-менш стримує того агресора, який сьогодні є. А інша війна з корупцією, яка ведеться протягом багатьох років на території країни, всередині держави, але вона поки далека від перемоги. Ухвалення цих законів радикально зможе знизити обсяг корупції. Ми що, не знаємо, як працює депутатська недоторканність. Ми що, не розуміємо, як працює індульгенція в цьому плані", – акцентував консультант.

Володимир Зеленський

Крім того, в разі перемоги Зеленський намір ввести "нульову" декларацію і закон про податок на виведений капітал.

"Введення цих двох позицій дасть можливість суттєво вплинути на економіку країни. Плюс, якщо говоримо про скорочення корупційної складової в бюджеті, обсяги її навіть ніхто толком прорахувати не може. Хтось каже, що це третина, хтось говорить, що це половина бюджету. Навіть в аргументації з МВФ це достатній механізм. Нульова декларація дозволяє залучити в економіку країни ті гроші, які зберігаються або в кубушці, або в офшорах. І другий момент, це дасть можливість знизити цей ось провал, у тому числі корупційну складову", – підсумував Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Західні дипломати не знають, чого очікувати від актора Володимира Зеленського в разі його перемоги на президентських виборах в Україні.

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