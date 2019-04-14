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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Без ненависти!" Аваков обратился с мощной речью к избирателям Порошенко и Зеленского

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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявил, что демократический механизм выборов президента превратился в стране в агрессивное противостояние "двух непримиримых лагерей".

Соответствующий пост появился на странице министра в Facebook 14 апреля. Он начинается словами: "Без ненависти!"

Аваков обратил внимание на то, что за семь дней до второго тура выборов агрессивность общественно-политического противостояния "достигла совершенно недопустимого уровня".

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

"Все настолько увлеклись баталией, что, похоже, уже забыли, ради чего введен сам механизм избирательного соперничества. А ведь все просто: выборы – это общественный договор о регулярной корректной демократической процедуре, обеспечивающей определение доминирующей точки зрения большинства", – напомнил он.

Министр отметил, что некоторые попытки получить голоса "рвут страну на части", поскольку люди забывают о последствиях своих поступков и публичных призывов.

"Пропагандисты, в патетике своей агитационной риторики, заявляют о том, что если не восторжествует их точка зрения, то Украина погибнет… В сторону уходит мудрость, порядочность и доброта – на повестку дня выходит ненависть!" – написал глава МВД.

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Как подчеркнул он, никакое руководящее кресло не стоит того, чтобы "разменять его на атмосферу взаимной ненависти в обществе".

"Политическая конкуренция вышла за грань здравого смысла, вопрос о выборе очередного – я подчеркиваю – очередного президента подменяется борьбой "абсолютного зла" с "абсолютным добром". Это очень плохая, опасная и разрушительная подмена понятий", – возмутился Аваков.

"Демонизация противника, борьба на унижение, уничтожение и нынешний уровень поляризации общества совершенно недопустимы! Пора очень ясно почувствовать эту опасную черту и остановиться!" – призвал он.

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Министр отметил, что украинцы слишком много пережили и "достойно выдержали испытания последних лет", чтобы позволить "искусственным семенам ненависти" разрушать страну.

"Пора изживать в себе сознание подданных господина, для которых его смерть или смена – это крах государства", – сказано в посте.

Аваков подчеркнул, что президент является топ-менеджером, а не "вершителем судеб". Он работает наряду с парламентом, правительством и прочими государственными институтами, каждый из которых имеет свои полномочия и сферу ответственности.

"Ни один президент или политик в Украине не сможет зайти за красные линии, которые очертило современное украинское общество", – написал глава МВД.

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Он пояснил, что красные линии – это, прежде всего, территориальная целостность Украины, вопросы возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма, последующая их реинтеграция; ориентация на европейскую и евроатлантическую интеграцию; экономическая независимость от РФ и недопустимость любых уступок агрессору; уважение гражданских свобод, безопасность и необходимость достойного материального уровня жизни граждан.

"Ни один из кандидатов не бог и не демон… Кандидаты – просто люди, которые нуждаются в мудром совете и поддержке своего народа", – подытожил он.

Напомним, недавно кандидат в президенты Владимир Зеленский признался, что перестал уважать своего оппонента Петра Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону.

Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

Огромный общественный резонанс вызвало скандальное видео, появившееся в официальных каналах проекта "Европейское будущее Украины", который запустил действующий глава государства. Ранее Порошенко призывал присоединяться к данному проекту в своих соцсетях.

В ролике показано, как грузовик сбивает Владимира Зеленского, а после появляется белая дорожка с надписью: "У каждого своя дорога". Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что данный поступок находится за гранью здравого смысла.

В штабе Порошенко официально заявили, что "не имеют никакого отношения к "черному" ролику". В проекте "Европейское будущее Украины" отметили, что он может быть актом диверсии со стороны некоторых сотрудников ресурса.

Позже в сети также появилось продолжение скандального видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама Владимира Зеленского Римма заверила, что ее сын сможет освоиться в политике и никому не позволит воровать. До этого она призналась, что ей очень тяжело смотреть, как на сына льют грязь оппоненты.

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Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
политика
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Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Ильчука пидора, забанят. Тварь превратила Обоз, площадку для удовлетворения своих больных фантазий. Он думает только о хуях. Это ужасно. На отсоси
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Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Ни хуя себе философф, а Даннинг-Крюгер как же))) Да наебла Окраина...
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
На Куев! Хохлы , ипашьте друг-друга-вам не привыкать!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Tapasenko 0leg, за щекой катай как отцы и деды твои делали, пасть свою привычным делом займи, петух))
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