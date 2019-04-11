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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Кандидата называть не буду": Аваков выступил с заявлением по делу подкупа избирателей

1.6тЧитать материал на украинском

Правоохранители продолжают фиксировать и пресекать раздачу денег "сетки" для голосования за одного из кандидатов на пост президента Украины.

"Мы их прекращаем ("сетки". - Ред.), думаю, что успешно. Например, вчера (10 апреля. - Ред.) это было в Черниговской области. На Киевщине продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там перед вторым туром дело дойдет до объявления подозрения виновным", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

При этом он отказался уточнять, о ком именно из кандидатов говорится: "Я не буду называть кандидата, но я думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях".

Арсен Аваков

Арсен Аваков

По его словам, силы правоохранителей сосредоточены на том, чтобы обеспечить проведение второго тура президентских выборов в рамках закона.

"Есть организационные риски, связанные с переформированием заново комиссий. Надеюсь, что по этим организационным рискам ЦИК и мы отработаем", - отметил он.

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Глава МВД уточнил, что спецгруппы Национальной полиции будут направлены на отдельные избирательные участки.

"Там, где наблюдатели зафиксировали аномальную явку, аномальное голосования за одного из кандидатов, мы направляем спецгруппы Нацполиции для того, чтобы эти участки были под большим контролем", - рассказал Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков рассказал о деталях функционирования одной из "избирательных сеток" – с помощью админресурса избирательные голоса пенсионеров Киева, Киевской области и еще одного региона пытаются купить за средства бюджетной программы.

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Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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Басов Владимир
Басов Владимир
Странный он какой-то стал в последнее время. Ему СБУ на блюдечке всё преподнесло, так не, он ещё что-то выдумывает. Причём, всё время темнит.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вообще этот армян или грузин как его там..хитрец...хочет и тем хорошим быть и этим...мол он на страже закона)))бдит...
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Сидоров Андрей, не путай. Грузины и чеченцы - наши братья! Турки тоже, потому, что это у них мы Крым отняли с гетманом Суворовым. Учи новую украинскую историю, чтобы не путаться.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вообще меня лично удивляет активность этого надзирателя за выборами..А где ваш ЦИК??????Аваков твоё дело воров и маньяков ловить))Страна дебилов.
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Сидоров Андрей, он - активист. Похер закон! Мы - Европа. Каждый сам себе закон. Каждый сам себе милиция.
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