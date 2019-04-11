"Кандидата называть не буду": Аваков выступил с заявлением по делу подкупа избирателей

Правоохранители продолжают фиксировать и пресекать раздачу денег "сетки" для голосования за одного из кандидатов на пост президента Украины.

"Мы их прекращаем ("сетки". - Ред.), думаю, что успешно. Например, вчера (10 апреля. - Ред.) это было в Черниговской области. На Киевщине продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там перед вторым туром дело дойдет до объявления подозрения виновным", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

При этом он отказался уточнять, о ком именно из кандидатов говорится: "Я не буду называть кандидата, но я думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях".

Арсен Аваков

По его словам, силы правоохранителей сосредоточены на том, чтобы обеспечить проведение второго тура президентских выборов в рамках закона.

"Есть организационные риски, связанные с переформированием заново комиссий. Надеюсь, что по этим организационным рискам ЦИК и мы отработаем", - отметил он.

Глава МВД уточнил, что спецгруппы Национальной полиции будут направлены на отдельные избирательные участки.

"Там, где наблюдатели зафиксировали аномальную явку, аномальное голосования за одного из кандидатов, мы направляем спецгруппы Нацполиции для того, чтобы эти участки были под большим контролем", - рассказал Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков рассказал о деталях функционирования одной из "избирательных сеток" – с помощью админресурса избирательные голоса пенсионеров Киева, Киевской области и еще одного региона пытаются купить за средства бюджетной программы.

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