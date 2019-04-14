МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Без ненависті!" Аваков звернувся з потужною промовою до виборців Порошенка і Зеленського

39тЧитати матеріал російською

Міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков заявив, що демократичний механізм виборів президента перетворився в країні в агресивне протистояння "двох непримиренних таборів".

Відповідний пост з'явився на сторінці міністра у Facebook 14 квітня. Він починається словами: "Без ненависті!"

Аваков звернув увагу на те, що за сім днів до другого туру виборів агресивність суспільно-політичного протистояння "досягла абсолютно неприпустимого рівня".

Новини
"Кандидата називати не буду": Аваков виступив із заявою у справі підкупу виборців

Арсен Аваков

Арсен Аваков

"Всі настільки захопилися баталією, що, схоже, вже забули, заради чого введений сам механізм виборчого суперництва. Але ж все просто: вибори – це суспільний договір про регулярну коректну демократичну процедуру, що забезпечує визначення домінуючої точки зору більшості", – нагадав він.

Міністр зазначив, що деякі спроби отримати голоси "рвуть країну на частини", оскільки люди забувають про наслідки своїх вчинків і публічних закликів.

"Пропагандисти, в патетику своєї агітаційної риторики, заявляють про те, що якщо не переможе їхня точка зору, то Україна загине... У бік йде мудрість, порядність і доброта – на порядок денний виходить ненависть!" – написав глава МВС.

Новини
"Незамінних немає": Аваков попередив Порошенка і Зеленського про "червоні лінії"

Як підкреслив він, жодне керівне крісло не варте того, щоб "розміняти його на атмосферу взаємної ненависті в суспільстві".

"Політична конкуренція вийшла за межу здорового глузду, питання про вибір чергового – я підкреслюю – чергового президента підміняється боротьбою "абсолютного зла" з "абсолютним добром". Це дуже погана, небезпечна і руйнівна підміна понять", – обурився Аваков.

"Демонізація противника, боротьба на приниження, знищення і нинішній рівень поляризації суспільства абсолютно неприпустимі! Пора дуже ясно відчути цю небезпечну межу й зупинитися!" – закликав він.

Новини
"Мирно і позитивно": Порошенко виступив із несподіваною заявою про Зеленського

Міністр зазначив, що українці занадто багато пережили та "гідно витримали випробування останніх років", щоб дозволити "штучному насінню ненависті" руйнувати країну.

"Пора зживати в собі свідомість підданих пана, для яких його смерть або зміна – це крах держави", – сказано в пості.

Аваков підкреслив, що президент є топ-менеджером, а не "вершителем доль". Він працює поряд із парламентом, урядом та іншими державними інститутами, кожен із яких має свої повноваження та сферу відповідальності.

"Жоден президент чи політик в Україні не зможе зайти за червоні лінії, які окреслило сучасне українське суспільство", – написав глава МВС.

Новини
"Не розхитуйте ситуацію!" МВС зробило категоричне попередження Зеленському та Порошенку

Він пояснив, що червоні лінії – це, перш за все, територіальна цілісність України, питання повернення окупованих територій Донбасу й анексованого Криму, подальша їх реінтеграція; орієнтація на європейську і євроатлантичну інтеграцію; економічна незалежність від РФ і неприпустимість будь-яких поступок агресору; повага до громадянських свобод, безпека і необхідність гідного матеріального рівня життя громадян.

"Жоден із кандидатів не бог і не демон... Кандидати – просто люди, які потребують мудрої поради та підтримки свого народу", – підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у президенти Володимир Зеленський зізнався, що перестав поважати свого опонента Петра Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" в його бік.

Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

Величезний суспільний резонанс викликало скандальне відео, що з'явилося в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України", який запустив чинний глава держави. Раніше Порошенко закликав приєднуватися до цього проекту в своїх соціальних мережах.

У ролику показано, як вантажівка збиває Володимира Зеленського, а після цього з'являється біла доріжка з написом: "У кожного своя дорога". Спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков сказав, що такий вчинок знаходиться за межею здорового глузду.

У штабі Порошенка офіційно заявили, що "не мають жодного відношення до "чорного" ролика". У проекті "Європейське майбутнє України" відзначили, що він може бути актом диверсії з боку деяких співробітників ресурсу.

Пізніше в мережі також з'явилося продовження скандального відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мама Володимира Зеленського Римма запевнила, що її син зможе освоїтися в політиці й нікому не дозволить красти. До цього вона зізналася, що їй дуже важко дивитися, як на сина ллють бруд опоненти.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Тег
політика
Поділитися у Facebook
18
Коментарі
111
26
Смішно
3
Цікаво
12
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Ильчука пидора, забанят. Тварь превратила Обоз, площадку для удовлетворения своих больных фантазий. Он думает только о хуях. Это ужасно. На отсоси
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Zaicenger Antuan
Zaicenger Antuan
Ни хуя себе философф, а Даннинг-Крюгер как же))) Да наебла Окраина...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
На Куев! Хохлы , ипашьте друг-друга-вам не привыкать!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Tapasenko 0leg, за щекой катай как отцы и деды твои делали, пасть свою привычным делом займи, петух))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки