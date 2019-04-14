"Без ненависті!" Аваков звернувся з потужною промовою до виборців Порошенка і Зеленського

Міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков заявив, що демократичний механізм виборів президента перетворився в країні в агресивне протистояння "двох непримиренних таборів".

Відповідний пост з'явився на сторінці міністра у Facebook 14 квітня. Він починається словами: "Без ненависті!"

Аваков звернув увагу на те, що за сім днів до другого туру виборів агресивність суспільно-політичного протистояння "досягла абсолютно неприпустимого рівня".

Арсен Аваков

"Всі настільки захопилися баталією, що, схоже, вже забули, заради чого введений сам механізм виборчого суперництва. Але ж все просто: вибори – це суспільний договір про регулярну коректну демократичну процедуру, що забезпечує визначення домінуючої точки зору більшості", – нагадав він.

Міністр зазначив, що деякі спроби отримати голоси "рвуть країну на частини", оскільки люди забувають про наслідки своїх вчинків і публічних закликів.

"Пропагандисти, в патетику своєї агітаційної риторики, заявляють про те, що якщо не переможе їхня точка зору, то Україна загине... У бік йде мудрість, порядність і доброта – на порядок денний виходить ненависть!" – написав глава МВС.

Як підкреслив він, жодне керівне крісло не варте того, щоб "розміняти його на атмосферу взаємної ненависті в суспільстві".

"Політична конкуренція вийшла за межу здорового глузду, питання про вибір чергового – я підкреслюю – чергового президента підміняється боротьбою "абсолютного зла" з "абсолютним добром". Це дуже погана, небезпечна і руйнівна підміна понять", – обурився Аваков.

"Демонізація противника, боротьба на приниження, знищення і нинішній рівень поляризації суспільства абсолютно неприпустимі! Пора дуже ясно відчути цю небезпечну межу й зупинитися!" – закликав він.

Міністр зазначив, що українці занадто багато пережили та "гідно витримали випробування останніх років", щоб дозволити "штучному насінню ненависті" руйнувати країну.

"Пора зживати в собі свідомість підданих пана, для яких його смерть або зміна – це крах держави", – сказано в пості.

Аваков підкреслив, що президент є топ-менеджером, а не "вершителем доль". Він працює поряд із парламентом, урядом та іншими державними інститутами, кожен із яких має свої повноваження та сферу відповідальності.

"Жоден президент чи політик в Україні не зможе зайти за червоні лінії, які окреслило сучасне українське суспільство", – написав глава МВС.

Він пояснив, що червоні лінії – це, перш за все, територіальна цілісність України, питання повернення окупованих територій Донбасу й анексованого Криму, подальша їх реінтеграція; орієнтація на європейську і євроатлантичну інтеграцію; економічна незалежність від РФ і неприпустимість будь-яких поступок агресору; повага до громадянських свобод, безпека і необхідність гідного матеріального рівня життя громадян.

"Жоден із кандидатів не бог і не демон... Кандидати – просто люди, які потребують мудрої поради та підтримки свого народу", – підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно кандидат у президенти Володимир Зеленський зізнався, що перестав поважати свого опонента Петра Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" в його бік.

Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

Величезний суспільний резонанс викликало скандальне відео, що з'явилося в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України", який запустив чинний глава держави. Раніше Порошенко закликав приєднуватися до цього проекту в своїх соціальних мережах.

У ролику показано, як вантажівка збиває Володимира Зеленського, а після цього з'являється біла доріжка з написом: "У кожного своя дорога". Спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков сказав, що такий вчинок знаходиться за межею здорового глузду.

У штабі Порошенка офіційно заявили, що "не мають жодного відношення до "чорного" ролика". У проекті "Європейське майбутнє України" відзначили, що він може бути актом диверсії з боку деяких співробітників ресурсу.

Пізніше в мережі також з'явилося продовження скандального відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мама Володимира Зеленського Римма запевнила, що її син зможе освоїтися в політиці й нікому не дозволить красти. До цього вона зізналася, що їй дуже важко дивитися, як на сина ллють бруд опоненти.

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