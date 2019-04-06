Анализы Зеленского отправят за границу: что случилось

Анализы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на всякий случай также были переданы в две лаборатории, одна из которых за рубежом.

Об этом заявил владелец медицинских клиник Eurolab и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала "Наш". "Лаборатория, в которой Владимир Александрович выполнял сдачу анализов, имеет две страховые лаборатории — одна за границей, — куда были отправлены материалы", — сказал он.

При этом Пальчевский добавил, что это "стабильное второе мнение" и стандартная практика на случай непредвиденных обстоятельств.

Владимир Зеленский сдает анализы Скриншот с видео

Владелец сети клиник отметил, что пробы крови, которую сдал Зеленский, достаточно для проведения всех необходимых анализов. По его словам, это более надежный способ, чем проба мочи, которую легче подменить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский. Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский"исследование прошел Порошенко.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!