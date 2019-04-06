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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Анализы Зеленского отправят за границу: что случилось

2.8тЧитать материал на украинском

Анализы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на всякий случай также были переданы в две лаборатории, одна из которых за рубежом.

Об этом заявил владелец медицинских клиник Eurolab и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала "Наш". "Лаборатория, в которой Владимир Александрович выполнял сдачу анализов, имеет две страховые лаборатории — одна за границей, — куда были отправлены материалы", — сказал он.

При этом Пальчевский добавил, что это "стабильное второе мнение" и стандартная практика на случай непредвиденных обстоятельств.

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Владимир Зеленский сдает анализы

Владимир Зеленский сдает анализы

Скриншот с видео

Владелец сети клиник отметил, что пробы крови, которую сдал Зеленский, достаточно для проведения всех необходимых анализов. По его словам, это более надежный способ, чем проба мочи, которую легче подменить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

  • Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский. Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский"исследование прошел Порошенко.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
А ведь молчал бы - за умного бы сошел.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Ну понеслось! В Шарите! Только в Шарите! У Тимошенко адрес спросите, она знает! Одна лаборатория скажет "обнаружено", другая - "не обнаружено". Какую кашу себе на голову заварил!
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Часом не в Рашку послали?))
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