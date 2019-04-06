"Даже не догадывался!" Взявший анализы у Зеленского Кирякулов прояснил ситуацию

Врач общей гигиены, бывший участник украинского кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер массовки сериала "Сваты" Владислав Кирякулов, который брал анализы у кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил, что ранее не был знаком с шоуменом.

По его словам, все это выдумки. "Я не обращаю на это внимания. Мне только утром об этом сообщили. Да, в интернете читал, что кандидаты в президенты будут сдавать анализы. Но я даже не догадывался, что брать их буду я. Я просто делал свою работу. Впрочем, как и всегда. То, что я снимался в массовке "Сватов", ни о чем не говорит", – цитирует его слова "КП в Украине".

При этом Кирякулов признался, что питает симпатию к Зеленскому как к артисту.

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"Я уважаю его творчество. Считаю его очень хорошим актером и артистом. Но это неправда, что я раньше был с ним знаком. Просто когда-то снимался в массовке сериала "Сваты", чтобы подзаработать. Но я даже в кадр не попал. Просто на одном из киносайтов сериал внесли в мою фильмографию", – заверил он.

Кирякулов также рассказал, что работает фельдшером в "Евролаб" с 2008 года.

"Я закончил медуниверситет – у меня есть два диплома по специальности "Доктор по общей гигиене". Работаю фельдшером, дополнительно еще и массажистом. И поскольку у меня самый большой опыт работы "Евролабе", мне и доверили эту миссию", – пояснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".

Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

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