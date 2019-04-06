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Выборы президента Украины 2019

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"Даже не догадывался!" Взявший анализы у Зеленского Кирякулов прояснил ситуацию

4.3тЧитать материал на украинском

Врач общей гигиены, бывший участник украинского кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер массовки сериала "Сваты" Владислав Кирякулов, который брал анализы у кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил, что ранее не был знаком с шоуменом.

По его словам, все это выдумки. "Я не обращаю на это внимания. Мне только утром об этом сообщили. Да, в интернете читал, что кандидаты в президенты будут сдавать анализы. Но я даже не догадывался, что брать их буду я. Я просто делал свою работу. Впрочем, как и всегда. То, что я снимался в массовке "Сватов", ни о чем не говорит", – цитирует его слова "КП в Украине".

При этом Кирякулов признался, что питает симпатию к Зеленскому как к артисту.

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"Даже не догадывался!" Взявший анализы у Зеленского Кирякулов прояснил ситуацию

Zik

"Я уважаю его творчество. Считаю его очень хорошим актером и артистом. Но это неправда, что я раньше был с ним знаком. Просто когда-то снимался в массовке сериала "Сваты", чтобы подзаработать. Но я даже в кадр не попал. Просто на одном из киносайтов сериал внесли в мою фильмографию", – заверил он.

Кирякулов также рассказал, что работает фельдшером в "Евролаб" с 2008 года.

"Я закончил медуниверситет – у меня есть два диплома по специальности "Доктор по общей гигиене". Работаю фельдшером, дополнительно еще и массажистом. И поскольку у меня самый большой опыт работы "Евролабе", мне и доверили эту миссию", – пояснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Говорова Елена
Говорова Елена
Президент как то неубедительно сдаёт кровь на анализы. Как будто в полевых условиях. Почему не подушечка под локтем, а спинка стула. И лаборант стоит, ведь это из вены анализ. Чуть неудачно и сосуд испорчен. Что у президента нет возможности сдать анализы в приличной лаборатории. А вообще то внешний вид президента не вызывает оптимизма, он явно чем то болен. В 53 года он выглядит как минимум на 10 лет старше.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Тема анализов как раз для раздела о политике новость, вот только отчего при таких кандидатах это не удивляет? Наверное потому, что кроме анализов что с них взять
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В медицинском центре EUROLAB в честь сдачи там анализов кандидатом в президенты Зеленским установят скульптуру «Писающий мальчик».
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2
0

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