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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Аналізи Зеленського відправлять за кордон: що сталося

8.8тЧитати матеріал російською

Аналізи кандидата у президенти України Володимира Зеленського на всякий випадок також були передані у дві лабораторії, одна з яких за кордоном.

Про це заявив власник медичних клінік Eurolab і телеведучий Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу "Наш". "Лабораторія, в якій Володимир Олександрович виконував здачу аналізів, має дві страхові лабораторії — одна за кордоном, — куди були відправлені матеріали", — сказав він.

При цьому Пальчевський додав, що це "стабільна друга думка" і стандартна практика на випадок непередбачених обставин.

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Володимир Зеленський здає аналізи

Володимир Зеленський здає аналізи

Скріншот з відео

Власник мережі клінік зазначив, що проби крові, яку здав Зеленський, досить для проведення всіх необхідних аналізів. За його словами, це більш надійний спосіб, ніж проба сечі, яку легше підмінити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Зеленський під час виклику Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

  • Вранці 5 березня обидва кандидати пройшли медичну експертизу. Спочатку о 8:00 в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві здав аналізи Зеленський. Потім о 9:00 в медичній частині НСК "Олімпійський" дослідження пройшов Порошенко.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Перепил Недо
Перепил Недо
Мало того, что в Украине обкакался, так теперь и Европу засирает.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Такое... А кто подтвердит , что кровь переданная "в две лаборатории, одна из которых за рубежом" - Зеленского?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба баночки с мочей в жевто-блакитный колер пофарбувать и обовязково опечатать державным трызубом,что-бы не дай Бог коварные москали не нассали туда мельдонием!
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