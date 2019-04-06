Аналізи Зеленського відправлять за кордон: що сталося

Аналізи кандидата у президенти України Володимира Зеленського на всякий випадок також були передані у дві лабораторії, одна з яких за кордоном.

Про це заявив власник медичних клінік Eurolab і телеведучий Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу "Наш". "Лабораторія, в якій Володимир Олександрович виконував здачу аналізів, має дві страхові лабораторії — одна за кордоном, — куди були відправлені матеріали", — сказав він.

При цьому Пальчевський додав, що це "стабільна друга думка" і стандартна практика на випадок непередбачених обставин.

Володимир Зеленський здає аналізи Скріншот з відео

Власник мережі клінік зазначив, що проби крові, яку здав Зеленський, досить для проведення всіх необхідних аналізів. За його словами, це більш надійний спосіб, ніж проба сечі, яку легше підмінити.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Зеленський під час виклику Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Вранці 5 березня обидва кандидати пройшли медичну експертизу. Спочатку о 8:00 в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві здав аналізи Зеленський. Потім о 9:00 в медичній частині НСК "Олімпійський" дослідження пройшов Порошенко.

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