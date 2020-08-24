Стало известно, когда ждать встречи министров в "нормандском формате"

В Германии и Франции поддержали инициативу Кулебы о "нормандской встрече". Фото rbc.ua.

Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) может состояться уже в сентябре

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что соответствующее предложение Киева поддержали министры иностранных дел Франции и Германии.

"Я благодарен министру иностранных дел Германии Хайко Маасу и французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану, которые поддержали мое предложение вскоре провести встречу министров иностранных дел "нормандского формата". Ожидаем, что такая встреча с участием российской стороны состоится уже в сентябре", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины также обратил внимание на необходимости использовать положительную динамику, чтобы двигаться к саммиту в Берлине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу советников глав стран "нормандской четверки" на 28 августа. По его словам, после нее уже будет запланирована встреча глав МИД.

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